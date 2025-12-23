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Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Ποια θέματα θα συζητηθούν
Πολιτική
08:40 - 23 Δεκ 2025

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Reporter.gr Newsroom
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Συνεδριάζει την Τρίτη (23/12) στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου της χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.
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