Γεωργιάδης: Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2004890557777101151}