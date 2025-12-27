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Γεωργιάδης: Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ
Πολιτική
17:59 - 27 Δεκ 2025

Γεωργιάδης: Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.  

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2004890557777101151}

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