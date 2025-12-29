ΠΑΣΟΚ: «Όχι μαύρο στη διαφάνεια» για την απαγόρευση της μετάδοσης των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Κακλαμάνη, να απαγορεύσει τη μετάδοση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής από το κανάλι της Βουλής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι πρόκειται για προσπάθεια διαχείρισης πολιτικού κόστους για λογαριασμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υπογραμμίζει ότι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι απαραίτητη για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να μην «ρίξει μαύρο» στη διαφάνεια.

Πιο αναλυτικά αναφέρει: «Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια. Ανεξήγητη η δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της.

Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;

Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.

Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».