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Συνέχεια στην κόντρα Καιρίδη - Δένδια για Κωνσταντοπούλου: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο
Πολιτική
11:39 - 09 Ιαν 2026

Συνέχεια στην κόντρα Καιρίδη - Δένδια για Κωνσταντοπούλου: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο

Reporter.gr Newsroom
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Σχολιάζοντας το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή, ο βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, Δημήτρης Καιρίδης, χαρακτήρισε την όλη εικόνα «ατυχή» και επανέλαβε την άποψή του πως η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, δεν δικαιολογείται.

«Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές», τόνισε ο κ. Καιρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως όλοι γνωρίζουν «ποιος εκπροσωπεί την πιο ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα». Όπως είπε, «ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός και δεν χρειάζεται να ανακαλέσω τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες».

Το περιστατικό στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Δημήτρη Καιρίδη για «βρώμικες δουλίτσες», με αποτέλεσμα ο τελευταίος να απαντήσει με τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου». Η αντίδραση αυτή οδήγησε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, να απολογηθεί εκ μέρους της κυβέρνησης προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο κ. Καιρίδης, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται προστασία από κανέναν.

Σχετικά με τη φράση που χρησιμοποίησε, τόνισε: «Το “βρώμικες δουλειές” είναι πέρα από προσβλητικό. Δεν πιστεύω στις μηνύσεις ούτε στη μετατροπή του πολιτικού διαλόγου σε δικαστικό ζήτημα, αλλά αναγνωρίζω ότι στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό για την εικόνα του κοινοβουλίου».

Ο κ. Καιρίδης περιέγραψε πως το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας προσπάθησε να τους κάνει παρατήρηση επειδή συζητούσαν με τον διπλανό τους. «Εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα, στη συνέχεια είπε ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά, κάτι που θεωρώ αβάσιμο», σημείωσε.

Ο βουλευτής πρόσθεσε πως η Κωνσταντοπούλου συνδυάζει την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος με τη δικηγορική της δραστηριότητα. «Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που είμαστε στη Βουλή όλη μέρα στον αγώνα δεν πρέπει να ακούμε αυτά τα σχόλια», είπε.

Σχετικά με τη συνέχεια του επεισοδίου, υπογράμμισε: «Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα η κουβέντα. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές».

Η στάση του απέναντι στον Δένδια

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργού Άμυνας, ο κ. Καιρίδης ξεκαθάρισε: «Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός και τον στηρίζουμε. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το έκανε καλοπροαίρετα, αλλά αν κάποιος έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».

Ο βουλευτής παραδέχθηκε πάντως ότι η αντίδρασή του ενδεχομένως έδωσε άλλοθι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι που χαρακτήρισε «λάθος».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 11:48
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