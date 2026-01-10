Μητσοτάκης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη δύναμη σταθερότητας και προοπτικής στη χώρα

Την κυρίαρχη θέση της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ, παρουσία υπουργών, βουλευτών, στελεχών και φίλων του κόμματος.

Όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία έχει επικρατήσει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών — εθνικές, ευρωπαϊκές, αυτοδιοικητικές και περιφερειακές — τονίζοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει ουσιαστικά σε σύγκριση με το 2016. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ωστόσο, στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με ένα ευρύ κοινωνικό ακροατήριο, το οποίο, όπως είπε, πείστηκε ότι η πολιτική μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία βαθιά λαϊκό κόμμα και επισήμανε ότι παραμένει η μοναδική ισχυρή πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τόσο τη σταθερότητα όσο και την πρόοδο της χώρας.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας, καθώς και για τη στήριξη των πραγματικών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, θέτοντας ως πολιτικό ορόσημο τις εκλογές του 2027. Όπως δήλωσε, είναι βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη ΝΔ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πορεία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό του 2030, έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους, σημειώνοντας ότι αποτελεί το ορόσημο για την οριστική υπέρβαση των χρόνιων παθογενειών του κράτους και τη δημιουργία ενός λειτουργικού, αξιοκρατικού και αποτελεσματικού δημόσιου τομέα, στην υπηρεσία των πολιτών.

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