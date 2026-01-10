Δέκα χρόνια ηγεσίας Μητσοτάκη στη ΝΔ: Από την εσωκομματική εκλογή στην πρωθυπουργία

Ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε το Σάββατο (10/1) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας». Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του κόμματος για την εμπιστοσύνη τους, τονίζοντας ότι «μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2016, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο της εσωκομματικής διαδικασίας διαδοχής του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στους Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Απόστολο Τζιτζικώστα και Άδωνι Γεωργιάδη. Τότε θεωρούνταν outsider, με την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο και την τελική του επικράτηση να αντιμετωπίζονται ως πολιτική έκπληξη, αλλά και ως ένδειξη μετατόπισης του κόμματος προς πιο κεντρώες κατευθύνσεις.

Ακολούθησαν τρία χρόνια στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συνέχεια δύο διαδοχικές εκλογικές νίκες. Στις εκλογές του 2019 η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστό κοντά στο 40%, εξασφαλίζοντας καθαρή κυβερνητική αυτοδυναμία, ενώ το 2023 επανέλαβε την εκλογική της επικράτηση με ελαφρώς ενισχυμένα ποσοστά, σχηματίζοντας εκ νέου αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός και, παρά τα προβλήματα, τις αστοχίες, τις καθυστερήσεις και τα λάθη που έχουν σημειωθεί – αλλά και τα θετικά που καταγράφονται κατά την πρωθυπουργία του – όλα δείχνουν ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Αν εξαντλήσει τη δεύτερη, θα πλησιάσει το ρεκόρ του Κώστα Σημίτη σε διάρκεια παραμονής στην εξουσία, ενώ σε περίπτωση νέας εκλογικής νίκης θα το ξεπεράσει και θα έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ακόμη και το αντίστοιχο ρεκόρ του Ανδρέα Παπανδρέου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα καταστεί ο μακροβιότερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης. Ωστόσο τα σχέδιά του δυσκολεύουν από τη στιγμή που όπως προκύπτει από τις μετρήσεις δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για επίτευξη αυτοδυναμίας.