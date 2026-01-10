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Αβεβαιότητα για τους δασμούς Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αφήνει τις αγορές σε αγωνία
Ειδήσεις
14:00 - 10 Ιαν 2026

Αβεβαιότητα για τους δασμούς Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αφήνει τις αγορές σε αγωνία

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς απόφαση για τη νομιμότητα των ευρείας κλίμακας δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, παρατείνοντας την αγωνία των αγορών για μια ετυμηγορία που μπορεί να έχει βαθιές συνέπειες στην εμπορική πολιτική και στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Παρότι υπήρχαν προσδοκίες ότι η απόφαση θα εκδιδόταν την Παρασκευή (9/1), το Δικαστήριο δημοσίευσε μόνο μία γνωμοδότηση, άσχετη με το ζήτημα των δασμών. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πότε θα ανακοινωθεί η πολυαναμενόμενη κρίση, με την επόμενη δέσμη αποφάσεων να προγραμματίζεται για την Τετάρτη, όπως αναφέρει το CNBC.

Όταν εκδοθεί, η απόφαση θα κληθεί να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: αν η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί τις εξουσίες του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για την επιβολή δασμών και, εφόσον αυτό κριθεί παράνομο, αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι εισαγωγείς.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητο να είναι «όλα ή τίποτα». Το Δικαστήριο μπορεί να υιοθετήσει μια ενδιάμεση λύση, περιορίζοντας τις εξουσίες βάσει του IEEPA και επιβάλλοντας μόνο μερικές επιστροφές χρημάτων. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Wall Street, υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο φάκελο.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση διαθέτει εναλλακτικά εργαλεία για την επιβολή δασμών, χωρίς να επικαλεστεί τις έκτακτες εξουσίες του IEEPA. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προέβλεψε μάλιστα μια «μωσαϊκή» απόφαση, σημειώνοντας ότι η ικανότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει να εισπράττει παρόμοια έσοδα από δασμούς δεν αμφισβητείται. Εκείνο που διακυβεύεται, όπως είπε, είναι η ευελιξία του προέδρου να χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εθνικής ασφάλειας και διαπραγμάτευσης.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον IEEPA εν μέρει για να περιορίσει τη διακίνηση φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers, ενδεχόμενη ακύρωση των δασμών θα είχε πολλαπλές συνέπειες: θα έπληττε τις προσπάθειες επαναπατρισμού της παραγωγής και τα δημόσια οικονομικά, οδηγώντας σε υψηλότερα επιτόκια, αλλά θα ωφελούσε τα εταιρικά κέρδη, μειώνοντας το κόστος εισροών και διευκολύνοντας το εμπόριο.

Παράλληλα, αγορές προβλέψεων όπως η Kalshi δίνουν μόλις 28% πιθανότητα να δικαιωθεί πλήρως η κυβέρνηση. Ο Μπέσεντ έχει αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές επιλογές μέσω του Νόμου Εμπορίου του 1962 για τη διατήρηση των περισσότερων δασμών, αν και ανησυχεί ότι ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων θα επιβάρυναν τον στόχο μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι δασμοί απέφεραν περίπου 195 δισ. δολάρια το 2025 και άλλα 62 δισ. το 2026.

Τέλος, αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι υπάρχει «σημαντικό περιθώριο αποχρώσεων» στην τελική απόφαση, ενώ μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις των δασμών έχουν διαψεύσει αρκετές προβλέψεις: ο πληθωρισμός επηρεάστηκε περιορισμένα και το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

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