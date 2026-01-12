Μαρινάκης: Θα γίνουν δύο συναντήσεις με τους αγρότες, αλλά η κυβέρνηση δεν δέχεται τελεσίγραφα

Μήνυμα στους αγρότες της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής ότι η κυβέρνηση «δεν λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων» έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Δευτέρας (12/1).

Ο κ. Μαρινάκης, με φόντο την εμπλοκή που ανέκυψε τις τελευταίες ώρες με τη σύνθεση των δύο επιτροπών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, είπε πως «θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους».

«Όμως, η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να λειτουργούν με όρους τελεσιγράφων», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο «στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων οπότε είναι δύο συναντήσεις στις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού».

«Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην συνάντηση» απάντησε ερωτηθείς σχετικά με το ποιους θα δεχτεί τελικά ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Άρα είναι δύο συναντήσεις. Η επιθυμία είναι να γίνει αύριο όπως έχουμε προαναγγείλει. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους», ανέφερε.