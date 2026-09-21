Πανέτα (ΕΚΤ): Οι υψηλές αποτιμήσεις της τεχνολογίας αυξάνουν τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων

Τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών και των αυξημένων προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη, ανέδειξε ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα 21/9, ο Πανέτα επισήμανε ότι οι τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων ενσωματώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξες προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία που μπορεί να προκύψει από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων αντανακλούν αισιόδοξες προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών

Όπως εξήγησε, οι υψηλές αποτιμήσεις παρέχουν στις τεχνολογικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια με ευνοϊκότερους όρους και να συνεχίζουν τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούν μεγαλύτερη ευαισθησία στις αγορές. Εάν οι προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβεβαιωθούν, μια αναθεώρηση των αποτιμήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομες διορθώσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Η παρέμβαση του Πανέτα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι συζητήσεις γύρω από τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διοχέτευση κεφαλαίων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κλάδο έχει ενισχύσει σημαντικά τις αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο οι τιμές των μετοχών αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων ή τις προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο κίνδυνος μετάδοσης στις αγορές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον και στο ενδεχόμενο μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής των προσδοκιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια απότομη μεταβολή στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία και τις προοπτικές του κλάδου θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και, ανάλογα με την ένταση της διόρθωσης, να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.