Μαρινάκης: Δεν μας ανησυχεί το εγχείρημα Καρυστιανού – Αντιπαράθεση επί υποθετικών κομμάτων δεν υφίσταται

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά δεν ανησυχεί για πιθανές απώλειες στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από το κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δήλωσε σήμερα (Δευτέρα, 12/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει πράγματι κόμμα, να έχει θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται ούτε επί υποθετικών κομμάτων, μονοπρόσωπων και λοιπών σχηματισμών που ακούγονται ή γράφονται ή προαναγγέλλονται. Μέχρι τότε δεν νομίζω ότι έχει αξία να πούμε κάτι παραπάνω» σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε, δε, πως «όταν επικράτησε η λογική του “όχι για το όχι”, του “ας τους δοκιμάσουμε και αυτoύς” αυτό κόστισε στη χώρα περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ, 33 νέους φόρους, υπερήφανη δήθεν διαπραγμάτευση, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής των νέων στο εξωτερικό, φωτογραφικούς ποινικούς κώδικες, ένα Μαξίμου το οποίο παρενέβαινε στη δικαιοσύνη».

«Αυτούς τους δοκιμάσαμε», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας: «Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός και όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητά του έργου μας και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο, χωρίς να υποτιμούμε καμία συζήτηση» κατέληξε.