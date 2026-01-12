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ΠΑΣΟΚ κατά Κυβέρνησης: Η συμφωνία Mercosur υπονομεύει τον Έλληνα αγρότη και την επισιτιστική ασφάλεια
Πολιτική
17:49 - 12 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Κυβέρνησης: Η συμφωνία Mercosur υπονομεύει τον Έλληνα αγρότη και την επισιτιστική ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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«Απέκρυψε ο κ. Μαρινάκης από το δελτίο παραπλάνησης που βγάζει κάθε μέρα, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα» ανέφερε για την συμφωνία Mercosur o εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Η δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης στο προγραμματισμένο σημερινό δελτίο παραπλάνησης των πολιτών, επέλεξε να πει ψέματα για τη συμφωνία ΕΕ- Mercosur.

Μια συμφωνία που δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον.

Η συμφωνία χωρίς αλλαγές, θα δημιουργήσει καταναλωτές δύο ταχυτήτων, τους εύπορους που θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και τα χαμηλά εισοδήματα που θα καταναλώνουν μη ασφαλή τρόφιμα.

Σκοπίμως ο κ. Μαρινάκης απέκρυψε πως τη συμφωνία δεν στήριξε η μεγαλύτερη γεωργική χώρα της Ε.Ε., η Γαλλία. Ότι επίσης δεν την ψήφισαν η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε.

Δεν είπε επίσης πως η Ιταλία υπερψήφισε εξασφαλίζοντας σημαντικά ανταλλάγματα με διαπραγμάτευση, όπως την ταχύτερη καταβολή χρηματοδότησης 45 δισ. ευρώ που προέρχονται από την ΚΑΠ 2028-2034.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως κάνει πάντα, υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα της ΚΑΠ. Για το ΠΑΣΟΚ, η αγροτική πολιτική δεν είναι στατιστικό μέγεθος όπως το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Είναι πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης, συντελεστής κοινωνικής συνοχής, εγγυητής της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας, είναι η εθνική παραγωγική μας βάση».

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