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Ανησυχία στην Ευρωβουλή για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur: Διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν, επιμένει το Συμβούλιο
Ειδήσεις
16:02 - 12 Ιαν 2026

Ανησυχία στην Ευρωβουλή για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur: Διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν, επιμένει το Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο επιχειρεί να καθησυχάσει τους ευρωβουλευτές που φοβούνται ότι η αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur μπορεί να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή πριν καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προλάβει να ψηφίσει επ’ αυτής.

Αυτό προκύπτει από εσωτερικά emails που περιήλθαν στην κατοχή του Euractiv.

Όπως είχε αποκαλυφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, η προεδρία του Συμβουλίου απέσυρε δήλωση με την οποία δεσμευόταν να περιμένει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από οποιαδήποτε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη γαλλική κυβέρνηση και αρκετούς ευρωβουλευτές να τη χαρακτηρίζουν «αντιδημοκρατική». Άλλοι διπλωμάτες, ωστόσο, αντέτειναν ότι τέτοιες δηλώσεις δεν αποτελούν πάγια πρακτική στους κόλπους της ΕΕ.

Βάσει των ευρωπαϊκών συνθηκών, η Ένωση έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, χωρίς να αναμένει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο, πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να ψηφίσει αργότερα για την οριστική σύναψη της συμφωνίας.

Σε email που έστειλε τη Δευτέρα στους ευρωβουλευτές και είδε το Euractiv, η γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Κομισιόν (DG TRADE), Σαμπίνε Βάιντ, διευκρίνισε ότι η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας δεν θα είναι αυτόματη μετά την επίσημη υπογραφή της στην Παραγουάη το Σάββατο. Όπως εξήγησε, οι χώρες της Mercosur θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τις δικές τους διαδικασίες κύρωσης και να ειδοποιήσουν επισήμως την ΕΕ – μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει σημαντικό χρονικό διάστημα.

«Δεδομένου ότι οι διαδικασίες κύρωσης απαιτούν χρόνο (και η ΕΕ δεν αποτελεί εξαίρεση), δεν έχει νόημα να γίνονται εικασίες για το πότε αυτές οι διαδικασίες και οι σχετικές ειδοποιήσεις θα ολοκληρωθούν από την πλευρά της Mercosur», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάιντ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ελπίζει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δοθεί γρήγορα η συγκατάθεσή του, «προκειμένου η ΕΕ να είναι έτοιμη να ξεκινήσει την εφαρμογή της συμφωνίας μόλις ένα ή περισσότερα κράτη της Mercosur δηλώσουν ότι είναι σε θέση να το πράξουν».

Σε προγενέστερο email, με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου, προς τον πρόεδρο της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, και τον εισηγητή για τη Mercosur, Γκαμπριέλ Μάτο, η Βάιντ διαβεβαίωνε ότι «δεν είναι πρόθεση της Κομισιόν» να παρακάμψει το Κοινοβούλιο, κάτι που –όπως τόνιζε– θα αντέβαινε και στο πνεύμα της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου.

Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις και τις συζητήσεις για τροποποίηση της απόφασης υπογραφής, το Συμβούλιο τελικά δεν προχώρησε σε αλλαγές, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ – κίνηση που θα «πάγωνε» τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur.

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