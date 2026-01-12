Γιατί τινάχθηκε στον αέρα η συνάντηση αγροτών – πρωθυπουργού και ποιοι συμμετέχουν στο νέο ραντεβού

Το προγραμματισμένο ραντεβού της κυβέρνησης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά ναυάγησε, μετά από έντονες αντιδράσεις και εσωτερικές διαφωνίες στο αγροτικό μέτωπο. Παρά τις αρχικές συνεννοήσεις, η συνάντηση ακυρώθηκε στην πράξη, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για «τορπιλισμό» από τον πιο σκληροπυρηνικό πυρήνα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα πληροφορίες, η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή συνάντησης με αντιπροσωπεία έως 20 ατόμων ανά γκρουπ, όριο το οποίο τηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, οι αγρότες επέμεναν στη συμμετοχή 35 ατόμων, ενώ υπήρξε και έντονη διαφωνία ως προς τη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι το ναυάγιο οφείλεται στους περιορισμούς που έθεσε η κυβέρνηση, τόσο στον αριθμό όσο και στα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στη συνάντηση. Σκληρά μπλόκα, κυρίως από τη Θεσσαλία, αμφισβητούν ανοιχτά τη διαδικασία εκπροσώπησης, θεωρώντας ότι δεν αποτυπώνει τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στο πεδίο των κινητοποιήσεων.

Αγρότες από τη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η αντιπροσωπεία που οι ίδιοι εισηγούνται. Αντίστοιχη είναι η στάση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από την Καρδίτσα και τον Ε65, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι η απόρριψη της πρότασης για δύο διακριτές επιτροπές ακυρώνει κάθε προοπτική ουσιαστικού διαλόγου.

Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι υπήρξαν σαφείς κόκκινες γραμμές, με βασικότερη τη μη συμμετοχή προσώπων που έχουν ποινικές εκκρεμότητες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι οι αγροσυνδικαλιστές επιδίωξαν τη συμμετοχή αγροτών με ποινικές διώξεις, κάτι που θεωρήθηκε απαράδεκτο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είχε συμφωνηθεί η διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων των 20 ατόμων: η πρώτη με αγρότες και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοπαραγωγούς, αλιείς και εκπροσώπους άλλων περιοχών.

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Παρά το κλίμα έντασης, τελικά θα πραγματοποιηθεί ένα μόνο ραντεβού αύριο στις 15:00, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα πιο διαλλακτικά μπλόκα της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του συντονιστικού οργάνου των αγροτών κατατέθηκε πρόταση για πλήρη απόρριψη της πρόσκλησης, ως μήνυμα σκλήρυνσης της πίεσης προς την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Το βασικό ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν το ραντεβού της Τρίτης (12/1), σε πιο στενό κύκλο, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα αποκλιμάκωσης ή αν θα οδηγήσει σε περαιτέρω διάσπαση και σκλήρυνση των κινητοποιήσεων, με την κυβέρνηση να καλείται να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί το ενδεχόμενο γενικευμένης κλιμάκωσης των μπλόκων.

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