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Αιχμές Σαουλίδη κατά Ανδρουλάκη: Δεν καταφέρνει να μαζέψει όσους θέλουν πολιτική αλλαγή
Πολιτική
13:28 - 13 Ιαν 2026

Αιχμές Σαουλίδη κατά Ανδρουλάκη: Δεν καταφέρνει να μαζέψει όσους θέλουν πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμές άφησε ο Αντώνης Σαουλίδης μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.  

Ο κ. Σοαυλίδης – υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ένας εκ των ομιλητών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – έκανε κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας:

«Με την επανεκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο σε εκείνη την συγκυρία και με διαλυμένο τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει βγει μπροστά και να μαζέψει όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν μια πολιτική αλλαγή στον τόπο. Απ’ ότι φαίνεται, αυτό δεν έχει αποδώσει».

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως όλοι όσοι βρίσκονται στον προοδευτικό χώρο και αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες.

Όσο για τον ποιον βλέπει να ηγείται μίας τέτοιας πρωτοβουλίας, ανέφερε πως αυτός δεν χρειάζεται να είναι αναγκαστικά ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε όμως και ο κ. Τσίπρας ή κάποιος από τους σημερινούς ηγέτες της Αριστεράς.

«Μπορεί να μην είναι ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να μην είναι και ο κ. Τσίπρας, μπορεί να μην είναι και ο κ. Φάμελλος ή ο κ. Χαρίτσης», είπε χαρακτηριστικά, ενώ διαπίστωσε ότι στον χώρο της Κεντροαριστεράς κυριαρχούν οι εγωισμοί.

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