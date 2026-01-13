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Ρουσόπουλος: Ερώτηση στην Επιτροπή της Βενετίας για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης πολιτικών
Πολιτική
16:51 - 13 Ιαν 2026

Ρουσόπουλος: Ερώτηση στην Επιτροπή της Βενετίας για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης πολιτικών

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ανακοίνωσε σήμερα (13/1) ότι θα απευθύνει επίσημο ερώτημα προς την Επιτροπή της Βενετίας, το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Ευρώπης σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου, σχετικά με το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε ότι πρόκειται για πρωτοβουλία με έντονο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα, η οποία επιθυμεί να αποτελέσει και την τελευταία πράξη της θητείας του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Όπως επισήμανε, η παρέμβαση αυτή αγγίζει ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την ελληνική κοινωνία και επανέρχεται στο προσκήνιο ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Σκοπός της ερώτησης είναι να ζητηθεί η αξιολόγηση της Επιτροπής της Βενετίας ως προς το αν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ακόμη και μετά την αναθεώρηση του 2019, συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο κ. Ρουσόπουλος υπογράμμισε ότι μια σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας τόσο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας, όσο και στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου απαλλαγμένου από σκιές ή υποψίες προνομιακής μεταχείρισης πολιτικών προσώπων, αλλά και από τον κίνδυνο πολιτικής ή κακόβουλης εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει στην προάσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις του στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη σημασία του Συμβουλίου της Ευρώπης ως θεσμικού πυλώνα προστασίας των δημοκρατικών αξιών στην Ευρώπη, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις και κρίσεις θέτουν σε δοκιμασία τη δημοκρατική σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε ότι η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αποτελούν διαρκή υποχρέωση, τόσο για τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο όσο και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς συνολικά.

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