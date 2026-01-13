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Νταβός: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ απέναντι στο «America First» του Τραμπ
Ειδήσεις
16:46 - 13 Ιαν 2026

Νταβός: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ απέναντι στο «America First» του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιχειρηματικές και πολιτικές ελίτ κατευθύνονται την επόμενη εβδομάδα στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, σε μια περίοδο κατά την οποία το όραμά του για μια παγκόσμια οικονομική τάξη βασισμένη σε κανόνες δοκιμάζεται στα όριά του.

Σύμφωνα με το Reuters, η αναμενόμενη παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ελβετικό ορεινό θέρετρο αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στη δική του πολιτική ατζέντα και την προσέγγιση συναίνεσης που πρεσβεύει το WEF, το οποίο εδώ και χρόνια δέχεται κριτική ότι λειτουργεί ως λέσχη συζητήσεων των πλουσίων.

Η πολιτική «America First» του έχει οδηγήσει στη χρήση δασμών ως μέσου τιμωρίας στο εμπόριο, σε στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα, στην απειλή κατάληψης της Γροιλανδίας με τη βία, καθώς και στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνεργασία για το κλίμα, την υγεία και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης απειλήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, με ποινική δίωξη, γεγονός που ώθησε πολλούς κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες να εκδώσουν κοινή δήλωση υπεράσπισης του ίδιου και της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.

Ονομάζοντας την 56η διοργάνωσή του «Πνεύμα Διαλόγου», οι ηγέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) τονίζουν ότι, δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιότητας, η συνάντηση για τον σχεδιασμό μιας πορείας προς τα εμπρός στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο είναι ζωτικής σημασίας. «Ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του WEF, Μπόργκε Μπρέντε, πρώην υπουργός της Νορβηγίας.

Ωστόσο, άλλοι εκτιμούν ότι, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα αξιοποιούν την ισχύ τους για την εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων, το WEF κινδυνεύει να καταστεί παρωχημένο.

«Ποιος θα υπερασπιστεί τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες;» διερωτήθηκε ο Ντάνιελ Βόκερ, πρώην πρέσβης της Ελβετίας και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις.

«Για να είμαστε ωμοί, σε ένα σύστημα όπου ο καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι ένα γεγονός του παρελθόντος».

Οι παρατηρητές του Νταβός εξετάζουν επίσης κατά πόσο η διοργάνωση έχει χάσει τη δυναμική της μετά την αποχώρηση, τον Απρίλιο, του 87χρονου ιδρυτή της, Κλάους Σβαμπ, από τη θέση του προέδρου. Ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι εσωτερική έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία ουσιώδους παραπτώματος από τον Σβαμπ, έπειτα από επιστολή πληροφοριοδότη που έκανε λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ως μεταβατικοί συμπρόεδροι ορίστηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, και ο αντιπρόεδρος της Roche, Αντρέ Χόφμαν.

Η φετινή σύνοδος έχει πολλά να συζητήσει, από το πώς θα αντιμετωπιστεί η εκδοχή του Δόγματος Μονρόε του Τραμπ, που εδραιώνει την αμερικανική υπεροχή στο δυτικό ημισφαίριο, έως το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο. Πραγματοποιείται, μάλιστα, λίγο μετά από μία από τις χειρότερες σύγχρονες τραγωδίες της Ελβετίας, την πυρκαγιά σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Το πετρέλαιο επιστρέφει στο προσκήνιο

Στις ενημερώσεις πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, το WEF προσπάθησε να παρουσιάσει μια αισιόδοξη εικόνα μέσα στη διεθνή αναταραχή, υπογραμμίζοντας πώς οι επιχειρήσεις επιχείρησαν να προσαρμοστούν στους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης και επισημαίνοντας τη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων στα τέλη του 2025.

Παρόλα αυτά, έρευνα του WEF σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, έδειξε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έγινε δυσκολότερη το 2025. Η έρευνα σκιαγράφησε επίσης ένα ζοφερό τοπίο για τη συνεργασία σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας.

Με την παρουσία αρκετών Ευρωπαίων ηγετών να αναμένεται στο Νταβός, τα βλέμματα θα στραφούν στο πώς θα απαντήσουν στις αμερικανικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία και των επιθέσεων στις ευρωπαϊκές προσπάθειες ρύθμισης των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. «Οι πολιτικοί πρέπει να σταθούν δυνατοί», δήλωσε η Κρίστι Χόφμαν, γενική γραμματέας της UNI Global Union, που εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα των υπηρεσιών παγκοσμίως, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην εργασία.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της φετινής συνάντησης του WEF θα είναι η παρουσία κορυφαίων στελεχών πετρελαϊκών εταιρειών, πρόθυμων να ακούσουν τον Τραμπ να προωθεί την ατζέντα της ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ, η οποία τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε περισσότερες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, απορρίπτοντας εναλλακτικές λύσεις όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Equinor και ENI αναμένεται να δώσουν το «παρών», μετά από πολύ πιο σποραδική συμμετοχή τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι πετρελαϊκές εταιρείες θεωρούσαν το φόρουμ εχθρικό προς τα ορυκτά καύσιμα.

Τέλος, μένει να φανεί αν η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έστελνε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, θα έχει φέτος ισχυρή παρουσία στο Νταβός.

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