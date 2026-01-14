ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Real Polls: Πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό μετά την «κάθοδο» Καρυστιανού
Πολιτική
17:43 - 14 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση Real Polls: Πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό μετά την «κάθοδο» Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό καταγράφεται στην τελευταία δημοσκόπηση της Reall Polls, με φόντο την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την ίδρυση κόμματος και τη συμμετοχή της στις επόμενες εκλογές.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Protagon, η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 24,4%, αλλά στη δεύτερη θέση περνάει η Πλεύση Ελευθερίας, με 9,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει τρίτο με 7,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ26 2,8%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,1%. Ακόμη πιο πίσω βρίσκονται η «Νίκη» (0,8%) και οι «Σπαρτιάτες» (0,8%), ενώ η επιλογή «Άλλο Κόμμα» συγκεντρώνει το 12,1% και το 14,8% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».

Εκτίμηση Ψήφου

Στην εκτίμηψη ψήφου/πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 28,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 13,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3%, το ΜέΡΑ25 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Νέα Αριστερά 1,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, η Νίκη 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 12,2%.

Τι θα ψηφίζατε αν τα κόμματα είχαν άλλους αρχηγούς

Σε ένα υποθετικό ερώτημα πώς θα ψήφιζαν αν τα κόμματα είχαν άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τα ευρήματα έχουν ως εξής: ΝΔ 22,6%, ΠΑΣΟΚ 15,7%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 3%, Σπαρτιάτες 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,1%, ΜέΡΑ25 1,6%, Φωνή Λογικής 1,4%, Νέα Αριστερά 0,8%, Κίνημα Δημοκρατίας 0,5%, Νίκη 0,4%, «Άλλο Κόμα» 9,5%, ενώ το 16,7% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».

«Νέο Κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση

Σε ερώτηση ποιον θεωρούν ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα, το 43,7% προκρίνει «ένα νέο κόμμα», το 24,5% «η σημερινή κυβέρνηση», το 16% «κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα», το 5,8% «η αξιωματική αντιπολίτευση».

Κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 11,4% «μάλλον ναι», το 12,3% «μάλλον όχι», το 67,9% «σίγουρα όχι».

Κόμμα Καρυστιανού

Σε ανάλογο ερώτημα για ένα νέο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού, το 9,3% δηλώνει ότι «σίγουρα ναι» θα το ψήφιζε, το 18,3% «μάλλον ναι», το 14,1% «μάλλον όχι», το 52% «σίγουρα όχι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ
Ειδήσεις

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών
Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ