Δημοσκόπηση Real Polls: Πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό μετά την «κάθοδο» Καρυστιανού

Αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό καταγράφεται στην τελευταία δημοσκόπηση της Reall Polls, με φόντο την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την ίδρυση κόμματος και τη συμμετοχή της στις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Protagon, η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 24,4%, αλλά στη δεύτερη θέση περνάει η Πλεύση Ελευθερίας, με 9,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει τρίτο με 7,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ26 2,8%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,1%. Ακόμη πιο πίσω βρίσκονται η «Νίκη» (0,8%) και οι «Σπαρτιάτες» (0,8%), ενώ η επιλογή «Άλλο Κόμμα» συγκεντρώνει το 12,1% και το 14,8% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».

Εκτίμηση Ψήφου

Στην εκτίμηψη ψήφου/πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 28,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 13,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3%, το ΜέΡΑ25 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Νέα Αριστερά 1,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, η Νίκη 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 12,2%.

Τι θα ψηφίζατε αν τα κόμματα είχαν άλλους αρχηγούς

Σε ένα υποθετικό ερώτημα πώς θα ψήφιζαν αν τα κόμματα είχαν άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τα ευρήματα έχουν ως εξής: ΝΔ 22,6%, ΠΑΣΟΚ 15,7%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 3%, Σπαρτιάτες 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,1%, ΜέΡΑ25 1,6%, Φωνή Λογικής 1,4%, Νέα Αριστερά 0,8%, Κίνημα Δημοκρατίας 0,5%, Νίκη 0,4%, «Άλλο Κόμα» 9,5%, ενώ το 16,7% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».

«Νέο Κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση

Σε ερώτηση ποιον θεωρούν ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα, το 43,7% προκρίνει «ένα νέο κόμμα», το 24,5% «η σημερινή κυβέρνηση», το 16% «κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα», το 5,8% «η αξιωματική αντιπολίτευση».

Κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 11,4% «μάλλον ναι», το 12,3% «μάλλον όχι», το 67,9% «σίγουρα όχι».

Κόμμα Καρυστιανού

Σε ανάλογο ερώτημα για ένα νέο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού, το 9,3% δηλώνει ότι «σίγουρα ναι» θα το ψήφιζε, το 18,3% «μάλλον ναι», το 14,1% «μάλλον όχι», το 52% «σίγουρα όχι».