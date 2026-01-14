Δημοσκόπηση Real Polls: Πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό μετά την «κάθοδο» Καρυστιανού

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Protagon, η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 24,4%, αλλά στη δεύτερη θέση περνάει η Πλεύση Ελευθερίας, με 9,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει τρίτο με 7,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ26 2,8%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,1%. Ακόμη πιο πίσω βρίσκονται η «Νίκη» (0,8%) και οι «Σπαρτιάτες» (0,8%), ενώ η επιλογή «Άλλο Κόμμα» συγκεντρώνει το 12,1% και το 14,8% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».
Εκτίμηση Ψήφου
Στην εκτίμηψη ψήφου/πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 28,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 13,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3%, το ΜέΡΑ25 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Νέα Αριστερά 1,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, η Νίκη 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 12,2%.
Τι θα ψηφίζατε αν τα κόμματα είχαν άλλους αρχηγούς
Σε ένα υποθετικό ερώτημα πώς θα ψήφιζαν αν τα κόμματα είχαν άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τα ευρήματα έχουν ως εξής: ΝΔ 22,6%, ΠΑΣΟΚ 15,7%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 3%, Σπαρτιάτες 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,1%, ΜέΡΑ25 1,6%, Φωνή Λογικής 1,4%, Νέα Αριστερά 0,8%, Κίνημα Δημοκρατίας 0,5%, Νίκη 0,4%, «Άλλο Κόμα» 9,5%, ενώ το 16,7% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».
«Νέο Κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση
Σε ερώτηση ποιον θεωρούν ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα, το 43,7% προκρίνει «ένα νέο κόμμα», το 24,5% «η σημερινή κυβέρνηση», το 16% «κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα», το 5,8% «η αξιωματική αντιπολίτευση».
Κόμμα Τσίπρα
Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 11,4% «μάλλον ναι», το 12,3% «μάλλον όχι», το 67,9% «σίγουρα όχι».
Κόμμα Καρυστιανού
Σε ανάλογο ερώτημα για ένα νέο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού, το 9,3% δηλώνει ότι «σίγουρα ναι» θα το ψήφιζε, το 18,3% «μάλλον ναι», το 14,1% «μάλλον όχι», το 52% «σίγουρα όχι».