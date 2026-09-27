Μανιάτης: Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών – «Κλειδί» η αποθήκευση ενέργειας

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών και επιτάχυνση των επενδύσεων στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας πρότεινε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με Τόνο».

Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που, κατά την άποψή του, θα μπορούσαν να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις τόσο στη φορολογία των καυσίμων όσο και στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόταση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη, επικαλούμενος το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου, όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος φόρος μειώθηκε κατά περίπου 17 λεπτά το λίτρο.

Διευκρίνισε ότι η πρόταση αφορά τον ΕΦΚ και όχι τον ΦΠΑ, σημειώνοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε αντίστοιχη παρέμβαση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ο κ. Μανιάτης υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με υψηλές τιμές βενζίνης και σημαντική φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, επικαλέστηκε την πορεία των φορολογικών εσόδων, υποστηρίζοντας ότι αυτή δημιουργεί περιθώριο για μέτρα περιορισμού του κόστους των καυσίμων.

Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική

Αναφερόμενος στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που συνδέονται με μια πιθανή μείωση του ΕΦΚ, ο ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στις κυβερνητικές θέσεις, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «συνονθύλευμα πληροφοριών» που, όπως είπε, προκαλεί σύγχυση στους πολίτες.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τα κίνητρα της κυβέρνησης και ότι περιορίζεται, όπως σημείωσε, στην «αντικειμενική πραγματικότητα» του ευρωπαϊκού καθεστώτος.

Στο επίκεντρο η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Όπως εξήγησε, η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης δυσχεραίνει την αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε περιόδους υψηλής παραγωγής. Έτσι, όπως ανέφερε, μέρος της φθηνότερης παραγωγής από φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί όταν υπάρχει πλεόνασμα, ενώ τις ώρες υψηλής ζήτησης η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος.

Το ζήτημα της αποθηκευτικής δυναμικότητας έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μανιάτης επικαλέστηκε απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Βάλντις Ντομπρόβσκις σε ερώτησή του, σύμφωνα με την οποία η περιορισμένη ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μπορεί να ενισχύσει τη μεταβλητότητα των τιμών και το κόστος λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Ο ευρωβουλευτής ανέφερε ακόμη ότι περίπου 4,5 GW έργων αποθήκευσης αναμένουν έγκριση, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην υλοποίησή τους επιβαρύνει το ενεργειακό σύστημα.

Υπέρ των σταθερών τιμολογίων

Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Μανιάτης τάχθηκε υπέρ των σταθερών τιμολογίων, υποστηρίζοντας ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να παρακολουθούν συνεχώς τις μεταβολές της αγοράς και τις σύνθετες παραμέτρους των διαθέσιμων τιμολογίων.

Παράλληλα, συνέδεσε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας με τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο, σημειώνοντας ότι η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού ενεργειακού μοντέλου.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της αποθήκευσης ενέργειας, ενώ τον Ιούνιο του 2026 είχε αναφερθεί στην ανάγκη χρηματοδότησης σχετικών έργων.

Η πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών

Ο κ. Μανιάτης επανέφερε επίσης την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για θέση που έχει διατυπωθεί από το ΠΑΣΟΚ και την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Όπως υποστήριξε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει δυνατότητες φορολόγησης κερδών που υπερβαίνουν συγκεκριμένα επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο προηγούμενων ετών.

Κατά τον ίδιο, η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό παρεμβάσεων, όπως η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, η φορολόγηση των υπερκερδών και η επιτάχυνση των επενδύσεων στην αποθήκευση.

Περισσότερος χώρος για μικρούς παραγωγούς

Ο ευρωβουλευτής έθεσε παράλληλα το ζήτημα της πρόσβασης μικρότερων επενδυτών στη διαθέσιμη δυναμικότητα των ηλεκτρικών δικτύων.

Υποστήριξε ότι δήμοι, ενεργειακές κοινότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο δίκτυο και ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή μικρών παραγωγών και αποκεντρωμένων ενεργειακών έργων.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Γερμανία, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, σημαντικό μέρος της παραγωγής από ΑΠΕ συνδέεται με αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες και μικρομεσαίους επενδυτές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμμετοχή αντίστοιχων φορέων στην Ελλάδα παραμένει μικρότερη.

Διασυνδέσεις, μπαταρίες και αντλησιοταμίευση

Ο κ. Μανιάτης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες και ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της αντλησιοταμίευσης.

Όπως εξήγησε, η αντλησιοταμίευση επιτρέπει την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την άντληση νερού σε υψηλότερο επίπεδο και την επαναχρησιμοποίησή του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το οποίο περιλαμβάνεται στα έργα αποθήκευσης που συνδέονται με το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις που, κατά την άποψή του, έχουν σημειωθεί.

Το φυσικό αέριο και οι έρευνες στο Ιόνιο

Τέλος, ο ευρωβουλευτής χαιρέτισε την προοπτική έναρξης γεωτρήσεων στο Ιόνιο, εκτιμώντας ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, οι χώρες που διαθέτουν εγχώρια κοιτάσματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, ενώ υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διευκολύνει σχετικές διαδικασίες.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του, ο κ. Μανιάτης είχε εκτιμήσει ότι τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης θα μπορούσαν να αποφέρουν στην Ελλάδα δημόσια έσοδα ύψους 60-70 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20-25 ετών. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αποτελεί πρόβλεψη του ίδιου και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο μελλοντικό έσοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlpynpt6up9l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}