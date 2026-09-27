Ζαχαράκη: Έναρξη δια ζώσης μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από Δευτέρα 28/9

Με μία βασική αρχή, ότι οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας, ξεκινά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, για τη σχολική χρονιά 2026–2027, η σύγχρονη λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, μαθητές και μαθήτριες από κάθε γωνιά της χώρας αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ζωντανή εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, όμως, δεν περιορίζεται στη ζωντανή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μέσα από το ασύγχρονο σκέλος του παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, υποστηρίζοντας πολύ περισσότερα παιδιά και σε περισσότερα στάδια της σχολικής τους διαδρομής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, ώστε το Ψηφιακό Φροντιστήριο να στηρίζει τους μαθητές νωρίτερα και πιο συστηματικά, πριν ακόμη φτάσουν στην τελική χρονιά προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές.

Πρόκειται για μία δημόσια πολιτική ίσων ευκαιριών στην πράξη: ένας μαθητής σε ένα ακριτικό νησί, σε ένα ορεινό χωριό ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή μπορεί να έχει πρόσβαση σε οργανωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη χωρίς η απόσταση από ένα μεγάλο αστικό κέντρο ή το οικογενειακό εισόδημα να καθορίζουν τις δυνατότητές του.

Η δυναμική του θεσμού αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία. Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες, ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 τις υπηρεσίες του αξιοποίησαν 261.851 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τις 16 Ιουνίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου οι ψηφιακές μας τάξεις ανοίγουν ξανά. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, με ζωντανά μαθήματα και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης των μαθητών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του έχει φτάσει συνολικά τους 410.000 χρήστες και έχει ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας μαθητών από την Ελλάδα και την Κύπρο. 81 έμπειροι εκπαιδευτικοί δίδαξαν ζωντανά, στηρίζοντας τα παιδιά στην προετοιμασία τους.

Και το Ψηφιακό Φροντιστήριο δεν είναι μόνο τα ζωντανά μαθήματα για τις Πανελλαδικές. Υπάρχουν ασύγχρονα μαθήματα από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αξιοποιούν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο και στον ρυθμό που τα εξυπηρετεί. Παράλληλα, σχεδιάζουμε την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, για να μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές ακόμη νωρίτερα στη σχολική τους διαδρομή.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με παιδαγωγικό τρόπο. Με το EduAI σχεδιάζουμε ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο και την απόδοσή του, θα εντοπίζει γνωστικά κενά και θα παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.

Η τεχνολογία για εμάς είναι ένα ακόμη μέσο για να μειώνουμε τις αποστάσεις και να δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει τις ίδιες ευκαιρίες. Να μάθει, να προσπαθήσει και να αποκτήσει περισσότερα εφόδια».

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45 μαθήματα και ζωντανή διδασκαλία μέχρι τις Πανελλαδικές

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει τη ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με τη συμμετοχή 81 έμπειρων εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ζωντανή διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, όπως το Γραμμικό και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, καθώς και των πέντε ξένων γλωσσών – Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Η δυνατότητα δωρεάν προετοιμασίας στα συγκεκριμένα μαθήματα έχει ιδιαίτερη αξία για παιδιά που ζουν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε αντίστοιχη οργανωμένη υποστήριξη είναι δυσκολότερη.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούνταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, ενώ στην ψηφιακή πλατφόρμα διατέθηκαν 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Η εκπαιδευτική υποστήριξη συνεχίστηκε μέχρι και την τελική ευθεία των Πανελλαδικών, με στοχευμένες ζωντανές επαναλήψεις ακόμη και μία ημέρα πριν από κάθε εξέταση.

Η κάλυψη περιλάμβανε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 μαθήματα ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προστέθηκαν τα μαθήματα Ναυτικό Δίκαιο, Ψηφιακά Συστήματα, Οικοδομική και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, ενώ στην ασύγχρονη υποστήριξη εντάχθηκαν τα Νέα Ελληνικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά για την Ειδική Αγωγή.

Όχι μόνο live: δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού

Το ασύγχρονο σκέλος αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των μαθητών στους οποίους απευθύνεται.

Από την Ε΄ Δημοτικού και σε όλες τις επόμενες τάξεις, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιούν δωρεάν το διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνοντας τη μελέτη τους σύμφωνα με τον χρόνο, τον ρυθμό και τις ανάγκες τους.

Το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης εμπλουτίζεται διαρκώς με βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις ανά ενότητα, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα προσομοίωσης.

Με τον τρόπο αυτό, το Ψηφιακό Φροντιστήριο εξελίσσεται σταδιακά από ένα εργαλείο υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών σε μία ευρύτερη δημόσια ψηφιακή υποδομή εκπαιδευτικής υποστήριξης, διαθέσιμη δωρεάν σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών.

EduAI: εξατομικευμένη υποστήριξη με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό και με στόχο την υποστήριξη του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τη Microsoft αναπτύχθηκε ο AI Tutor, ένας νέος ψηφιακός βοηθός μάθησης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα των πέντε ξένων γλωσσών, ο οποίος θα παρέχει δωρεάν υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Παράλληλα, δρομολογείται για το 2027 το EduAI, ένα νέο εργαλείο εξατομικευμένης υποστήριξης, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο και στην απόδοση κάθε μαθητή, να συμβάλλει στον εντοπισμό γνωστικών κενών, να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να προσαρμόζει δυναμικά τον βαθμό δυσκολίας.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσεται στη συνολική κατεύθυνση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου: η τεχνολογία να συμπληρώνει και να ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, διευρύνοντας τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του κάθε παιδί.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει, επίσης, τις στοχευμένες επαναλήψεις έως την ημέρα των εξετάσεων, την υποστήριξη αποφοίτων προηγούμενων ετών και την ενίσχυση της προσβασιμότητας για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι δωρεάν και προσβάσιμο στους μαθητές, χωρίς γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

Γιατί οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν πρέπει να έχουν Ταχυδρομικό Κώδικα.