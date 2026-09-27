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Ρεπουμπλικάνοι: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»
Ειδήσεις
21:10 - 27 Σεπ 2026

Ρεπουμπλικάνοι: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»

Reporter.gr Newsroom
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Η εικόνα για τους Ρεπουμπλικάνους ήταν δύσκολη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όμως αυτή η εβδομάδα έδειξε κάτι διαφορετικό, σαν το πολιτικό σκηνικό να αποσυντίθεται σε πραγματικό χρόνο, με το ένα ανησυχητικό στοιχείο να διαδέχεται το άλλο. Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφέρονται σαν να βρίσκεται ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο αλλά το ισχυρό κύμα δυσαρέσκειας δεν λέει να κοπάσει.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το Axios, από άκρη σε άκρη των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ισχυρό κύμα δυσαρέσκειας, το οποίο τροφοδοτείται από τη χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το GOP είναι ότι φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να τερματιστεί ο πόλεμος, να υποχωρήσει ο πληθωρισμός, να μειωθούν τα επιτόκια, να ενισχυθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη και να βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική αισιοδοξία πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Γι’ αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι το κύμα δυσαρέσκειας μπορεί να παρασύρει ακόμη και υποψηφίους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς.

Η πρόβλεψη των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι πάντοτε επισφαλής, ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ίσως έχει έρθει η ώρα να διευρυνθεί το εύρος των σεναρίων για το πόσο δύσκολη θα μπορούσε να είναι η κατάσταση για τους Ρεπουμπλικάνους σε πέντε εβδομάδες.

Το γενικό κλίμα πριν την εκλογική διαδικασία

Αυτή την εβδομάδα, το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έφτασε το 60,4%, στο χειρότερο επίπεδο των δύο προεδρικών θητειών του, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο μετά τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου.

Η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια το γαλόνι, ενώ το ντίζελ έχει φτάσει τα 6,50 δολάρια, χωρίς να διαφαίνεται άμεση ανακούφιση.

Επτά μήνες μετά, οι ΗΠΑ παραμένουν σε αντιπαράθεση με το Ιράν, χωρίς να διαφαίνεται σαφής στρατηγική εξόδου.

Οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται σε ετήσια βάση.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έφτασαν το 7%, ενώ το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία εξακολουθεί να αυξάνεται.

Στο εκλογικό μέτωπο

Τα προβλήματα για το GOP εμφανίζονται σε πολλά μέτωπα. Στη μάχη για τη Γερουσία, το άλλοτε απόλυτα ασφαλές για τους ρεπουμπλικάνους Τέξας εμφανίζεται περισσότερο ανταγωνιστικό από ποτέ, ενώ η Φλόριντα δεν απέχει πολύ. Το ίδιο ισχύει για την Αλάσκα. Η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια φαίνονται να απομακρύνονται, ενώ το Μέιν προκαλεί ανησυχία.

Ο μηχανισμός των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές της Γερουσίας ζητά από τους δωρητές επιπλέον 8,9 εκατ. δολάρια για την υπεράσπιση εδρών σε τρεις πολιτείες που ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά πριν από δύο χρόνια: την Αλάσκα, την Αϊόβα και το Οχάιο.

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα ακόμη και στο να απαντούν οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις», δήλωσε Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος με εθνική δραστηριότητα. «Σε ποιο σημείο θα θεωρήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εμφανιστούν τελικά στις κάλπες την ημέρα των εκλογών;»

Μόνο στο Μίσιγκαν οι ρεπουμπλικάνοι βλέπουν κάποιες ενδείξεις αισιοδοξίας για την κατάκτηση μιας έδρας στη Γερουσία, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Abdul El-Sayed, θεωρείται από ορισμένους τόσο ριζοσπαστικός ώστε, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο δημοσκόπο, έχει «τρομοκρατήσει τους δικούς μας ανθρώπους και τους έχει κάνει να θέλουν να ψηφίσουν». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Ακόμη και τότε, σε αυτό το περιβάλλον, ποιος ξέρει;»

Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε μακρινό σενάριο για τους Δημοκρατικούς – να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας κερδίζοντας τέσσερις έδρες που κατέχουν ρεπουμπλικάνοι, σε έναν εκλογικό χάρτη που ευνοεί το GOP, φαίνεται πλέον πιο πιθανό.

Η μάχη για τη Βουλή

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Cook Political Report μετέφερε την Παρασκευή 15 εκλογικές αναμετρήσεις προς την πλευρά των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος μόλις τριών εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής.

Οι ρεπουμπλικάνοι πλέον δίνουν μάχη άμυνας ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν βαθιά «κόκκινες». Ομάδες που πρόσκεινται στο GOP δαπανούν χρήματα σε περισσότερες από μισή ντουζίνα περιφέρειες τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με τουλάχιστον 15 μονάδες το 2024.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων, Steve Scalise, κρατά χαμηλά τον πήχη για το τι θα θεωρηθεί επιτυχημένη εκλογική βραδιά. Δήλωσε στο Axios ότι οι ρεπουμπλικάνοι μπορεί να καταφέρουν να διατηρήσουν 225 έδρες στη Βουλή. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 218.

Τι λένε οι αναλυτές

«Ενώ πολλοί προβλέπουν εδώ και καιρό ότι οι Δημοκρατικοί θα απολαύσουν μια “μπλε καταιγίδα”, εγώ το βλέπω περισσότερο ως ένα “κόκκινο υπόγειο ρεύμα”, το οποίο θα παρασύρει πολλούς ρεπουμπλικάνους και θα μειώσει σημαντικά τις διαφορές για πολλούς άλλους», δήλωσε ο ιδρυτής του Cook Political Report και κορυφαίος αναλυτής εκλογών Charlie Cook.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί έμμεση υπενθύμιση ότι τα ποσοστά θετικής γνώμης για τους Δημοκρατικούς δεν είναι υψηλά· απλώς είναι καλύτερα από εκείνα των Ρεπουμπλικάνων.

«Τους τελευταίους 90 ημέρες», πρόσθεσε ο Cook, «η πολιτική θέση του προέδρου Τραμπ πέρασε από το “πολύ αντιδημοφιλής” στο “τοξικός” και τώρα στο “ραδιενεργός”».

Ένας ακόμη σύμβουλος που συμμετέχει σε προεκλογικές εκστρατείες σε ολόκληρη τη χώρα δήλωσε: «Τα πράγματα ήταν άσχημα. Αλλά άρχισαν να γίνονται χειρότερα πρόσφατα και, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα είναι πραγματικά πολύ άσχημα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το πολιτικό περιβάλλον αρχίζει να θυμίζει τις ενδιάμεσες εκλογές του 2006, κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τζορτζ Μπους, όταν ο πόλεμος στο Ιράκ και η ανεπαρκής διαχείριση του τυφώνα Κατρίνα είχαν πλήξει τους ρεπουμπλικάνους. Τότε το GOP έχασε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, χάνοντας 30 έδρες στη Βουλή και έξι στη Γερουσία.

«Οι αριθμοί είναι κάπου ανάμεσα στο “shitabulous” και το “craptastic”», δήλωσε κορυφαίος Ρεπουμπλικάνος σύμβουλος που εργάζεται για αρκετές ομοσπονδιακές εκλογικές αναμετρήσεις, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα χυδαίους όρους για να περιγράψει την κατάσταση. «Τώρα φαίνεται χειρότερο από το 2018. Ο Τραμπ οδεύει προς τα επίπεδα του 2006 επί Μπους».

Η κατάσταση σήμερα

Όλο και περισσότεροι ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι που κατέχουν ήδη αξιώματα προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις από τον Τραμπ.

Στην Αϊόβα, δύο ρεπουμπλικάνοι βουλευτές άλλαξαν στάση και τάχθηκαν υπέρ ψηφίσματος για τον περιορισμό των προεδρικών πολεμικών εξουσιών σε σχέση με το Ιράν.

Ο γερουσιαστής Chuck Grassley, ο οποίος εξελέγη στη Γερουσία στο πλαίσιο του ρεπουμπλικανικού κύματος του 1980, και η βουλευτής Ashley Hinson, που διεκδικεί την άλλη έδρα της Αϊόβα στη Γερουσία, ζητούν περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ.

Η άλλη πλευρά

Ένας σύμβουλος του Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες για την κατάσταση των Ρεπουμπλικάνων, επικαλούμενος το σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα που διαθέτει το κόμμα.

«Αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και ο κόσμος μας προσέλθει στις κάλπες, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι», δήλωσε. «Έχουμε περισσότερο από έναν μήνα μπροστά μας».

«Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι ιδανικά», αναγνώρισε ο σύμβουλος. «Είναι ενδιάμεσες εκλογές κατά τη διάρκεια μιας προεδρικής θητείας. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Πάντα γίνεται δύσκολη για οποιονδήποτε Λευκό Οίκο αυτή την περίοδο».

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