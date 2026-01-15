Συναντήσεις υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Τουρκίας στην Αθήνα για Πολιτικό Διάλογο και Θετική Ατζέντα

Συναντήσεις σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της πέμπτης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στην υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, πρέσβη Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, επίσης στην Αθήνα, θα λάβει χώρα ο ένατος γύρος των ελληνοτουρκικών συνομιλιών για τη Θετική Ατζέντα, μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.