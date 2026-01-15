Σχεδόν μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς από το 2024

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Συνολικά 470.274 ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου (ΕΕΕΔΕ) και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.540 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΕΔΕΕ, κατά το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2025 έως 9 Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα νέα περιστατικά είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας και Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1), καθώς και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (2).