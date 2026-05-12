Καιρίδης: Υπάρχει δυσφορία στην Ευρώπη από την πίεση Ζελένσκι

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, αλλά και τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης στα «Παραπολιτικά 90,1» το πρωί της Τρίτης (12/5).

Με αφορμή την υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι στο Κίεβο δεν φαίνεται να γίνεται πλήρως αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας ένταξης.

«Υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με τη Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην ΕΕ. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική, χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα. Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην ΕΕ αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028 και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι “με έχετε περισσότερη ανάγκη από ότι σας έχω εγώ, θα πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στην Ελλάδα η ενόχληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς –όπως είπε– έχουν προηγηθεί επιθέσεις σε ελληνικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στην Ελλάδα η δυσφορία είναι επιπρόσθετη διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στην Μαύρη θάλασσα που μεταφέρανε πετρέλαιο “καζακικό” και τώρα έχουμε αυτό και υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά να βοηθήσει την Ουκρανία αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται στον βαθμό που θα έπρεπε», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν θα έπρεπε να υπάρξει διπλωματικό διάβημα προς την Ουκρανία, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τη στάση της ουκρανικής πλευράς.

«Το διάβημα συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών, έχουμε έναν πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο, έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο αλλά υπάρχει μια “υπεροψία” και πρέπει να προστατεύσουμε τις σχέσεις», είπε.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην Ελληνική Λύση και προσωπικά στον Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή δηλώσεις για τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

«Πήξαμε τους “Πουτινόφιλους”, είδατε τον αρχηγό της υποτιθέμενης Ελληνικής Λύσης τι είπε για τον Πατριάρχη κατ΄εντολή. Κατάπτυστο. Δεν ξέρω αν δόθηκε άμεσα η εντολή αλλά είναι γνωστός ο ανταγωνισμός Μόσχας και του Πατριαρχείου. Κι επαναλαμβάνω ούτε Ελληνική ούτε Λύση πρόβλημα είναι και δεν έχει τίποτα το ελληνικό που παρουσιάζει», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με την Ελληνική Λύση.

«Η ΝΔ δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυρ. Βελόπουλο είναι αξιακό το χάσμα και βαθύ», ανέφερε.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καιρίδης υπενθύμισε την περίοδο της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε επιτυχημένο παράδειγμα.

«Το έχει κάνει. Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία αν όμως δεν υπάρξει τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε πάντως αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνουν πολύ κοντά σε μια σειρά από θέματα, κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά και νομίζω ότι το παρελθόν της συγκυβέρνησης του ‘12-’15 είναι επιτυχημένο από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέλουν και οι δύο δεν μπορείς με το στανιό να τους το επιβάλλεις κι εκεί τη λύση τη δίνει πάντοτε ο λαός».