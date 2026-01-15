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Quality &amp; Reliability: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ
Αναλύσεις
10:36 - 15 Ιαν 2026

Quality & Reliability: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Η «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποίησε το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του στις 12.12.2025 δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 03.07.2024 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €8.835.891,90 και την έκδοση 8.032.629  νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,28 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

  • Ποσοστό 93,14 % της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €8.229.930,50 που αντιστοιχεί σε 7.481.755 Νέες Μετοχές.
  • Ποσοστό 6,86 % της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού €605.961,40 που αντιστοιχεί σε 550.874 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης (ενόσω σημειώθηκε υπερκάλυψη της Αύξησης σε συνολικό ποσοστό 118 %), οι ως άνω 550.874 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

Συνεπώς, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 15.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €8.835.891,90.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 2.249.136,12), με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (8.032.629) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (1,10€) για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς εξ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.586.755,78 €) μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο.

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (9.905.769,72 €) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννέα (35.377.749) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 10:36
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