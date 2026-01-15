Μιχαηλίδου: Ολοκληρώνεται η επιστροφή ενοικίου - Νέα στεγαστικά εργαλεία στήριξης από τον Μάρτιο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέα και ενισχυμένα στεγαστικά προγράμματα από τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ».

Όπως ανέφερε, σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Δικαιούχοι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι έλαβαν πίσω το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα από τα δώδεκα ενοίκια που κατέβαλαν μέσα στο έτος.

Η υφυπουργός διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα άνοιξε εκ νέου για διορθώσεις στοιχείων, προκειμένου όσοι είχαν υποβάλει λανθασμένα στοιχεία στις δηλώσεις τους να μπορέσουν να διορθώσουν τα δεδομένα και να λάβουν το σωστό ποσό.

Στεγαστική πίεση στους νέους και στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η πλειονότητα των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου αφορά νεότερης ηλικίας νοικοκυριά, με έντονη παρουσία μονοπρόσωπων νοικοκυριών. Όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, το στοιχείο αυτό αποτυπώνει με σαφήνεια τη στεγαστική πίεση που βιώνουν κυρίως οι νέοι, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενοικίων και περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών.

Επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης στην ακριτική Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές, το οποίο επεκτείνεται πέραν του Έβρου σε έξι ακόμη ακριτικούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός, τροποποιούνται τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ελκυστικό και πιο λειτουργικό για τους ενδιαφερόμενους.

Το πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το μέτρο δεν αποτελεί αυτόνομη λύση στο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών, το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, δράσεις μέσω ΕΣΠΑ και στοχευμένες στεγαστικές παρεμβάσεις.

Η ανανεωμένη μορφή του προγράμματος αναμένεται να νομοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο, αφού ενσωματωθούν οι προτάσεις που προέκυψαν από διαβούλευση με βουλευτές, δημάρχους και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των ακριτικών περιοχών.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Επιδότηση έως 46.000 ευρώ

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής παραμένει και το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο, όπως τόνισε η υφυπουργός, αλλάζει πλέον φιλοσοφία και αποκτά σαφώς πιο γενναία χαρακτηριστικά.

Η επιδότηση φτάνει έως το 90% του συνολικού κόστους, με ανώτατο ποσό τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Σημαντική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι μόνο το 20% του προϋπολογισμού απαιτείται να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλύψει πλήρως εργασίες γενικής ανακαίνισης.

Στόχος του προγράμματος είναι το άνοιγμα χιλιάδων κλειστών κατοικιών, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα στην αγορά. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, με αισθητά αυξημένα ποσά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Κοινωνική αντιπαροχή και νέα διαμερίσματα από δημόσια ακίνητα

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης που αξιοποιούν ακίνητα του Δημοσίου. Μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, δημόσια γη παραχωρείται σε επενδυτές, με το Δημόσιο να διατηρεί τουλάχιστον το 30% των κατοικιών, οι οποίες διατίθενται με κοινωνικά κριτήρια σε ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω της οποίας προχωρά η δημιουργία πάνω από 1.500 νέων διαμερισμάτων στην Αττική, σε ανενεργά στρατόπεδα. Από αυτά, 700 διαμερίσματα θα χωροθετηθούν σε Χαϊδάρι και Άνω Λιόσια.

Οι κατοικίες θα διατεθούν με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτοντας ανάγκες οικογενειών, μονογονεϊκών νοικοκυριών και ατόμων με αναπηρία.

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά έως 6 ετών

Τέλος, η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι δημοσιεύονται σήμερα τα αποτελέσματα του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης, το οποίο αφορά παιδιά ηλικίας από 1,5 έως 6 ετών.

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχες οικογένειες λαμβάνουν voucher ύψους 800 ευρώ τον μήνα, το οποίο καλύπτει υπηρεσίες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και θεραπευτών στο σπίτι. Όπως σημείωσε, το μέτρο μειώνει σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών και ενισχύει την έγκαιρη υποστήριξη των παιδιών.