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Ποιοι αγρότες θα συναντηθούν με τον Μητσοτάκη – Εκτός λίστας ο Ανεστίδης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:45 - 16 Ιαν 2026

Ποιοι αγρότες θα συναντηθούν με τον Μητσοτάκη – Εκτός λίστας ο Ανεστίδης

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκε η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών της ΠΕΜ που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Δευτέρα (19/1). 

Από την επίσημη λίστα λείπει, όπως αποφάσισε το μπλόκο των Μαλγάρων, ο κ. Ανεστίδης, μετά το χθεσινό του δημόσιο ξέσπασμα εναντίον του πρωθυπουργού, το οποίο έφερε αντιδράσεις στον αγροτικό - και όχι μόνο - κόσμο. Μάλιστα, το βράδυ της Παρασκευής (16/1) ο ίδιος ο κ. Ανεστίδης ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται την απόφαση να μην παραστεί στη συνάντηση, αλλά σημείωσε πως σκοπεύει να κατέβει στην Αθήνα για να στηρίξει τους συναδέλφους του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq84j1oqr9t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», σημείωσαν, μεταξύ άλλων, αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και προσέθεσαν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq7nplvjxqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται πως σήμερα (16/1) ο ίδιος απολογήθηκε για τις ύβρεις του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, είπε πως επρόκειτο για συζήτηση «εκτός αέρα» και πως όσα είπε είναι αυτά που «λέει όλος ο ελληνικός λαός», ενώ αρχικά επέμεινε ότι θα παραστεί στη συνάντηση.

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε», είπε συγκεκριμένα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγο αργότερα ανακοίνωσε τη διαγραφή του από τη ΝΔ και την πρόθεση της κυβέρνησης να μπλοκάρει την παρουσία του στη συνάντηση στο Μαξίμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq7wo3uad0x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq5atjbsyyh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικά η λίστα με τους αγρότες που κατεβαίνουν τη Δευτέρα στο Μαξίμου

  • ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  • ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
  • ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ
  • ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
  • ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
  • ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  • ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
  • ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  • ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
  • ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
  • ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
  • ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
  • ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
  • ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  • ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Σημειώνεται πως τελικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα.

«Μετά από πολυ σκέψη και πίεση ! Ο αγώνας ήταν κοινός για το συλλογικό συμφέρον του κλάδου! Μετά όμως από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλες κατευθύνσεις και ιδέες για αυτόν τον αγώνα ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ ΕΚΤΌΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπο μου αλλά βγήκα καθαρά σαν αγρότης για το καλό του κλάδου και πετώντας την κομματική μου ταυτότητα κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα! Αποχωρώ λοιπόν και από το συντονιστικό καθώς και την επιτροπή ! Πάντα είχα γνώμονα το καλό του αγροτικού κλάδου καί αυτό θα συνεχίσω να κάνω ! ΚΌΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΟ ΕΜΑΣ!Πάντα στρατιώτης για το αγροτικό κίνημα αλλά χωρίς παροπιδες!», ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 21:02
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