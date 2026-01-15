Η κυβέρνηση βάζει όρους, οι αγρότες πιέζουν: Tο δύσκολο ραντεβού στο Μαξίμου

Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/1) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτών, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το αγροτικό κίνημα, καθώς τα μπλόκα δείχνουν να οδεύουν προς σταδιακή αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να έχει κλείσει το μέτωπο της διαπραγμάτευσης.

Στην αντιπροσωπεία των αγροτών δηλώνει ότι θα συμμετάσχει και ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, του οποίου η περιουσία δεσμεύτηκε έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας, μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος επιμένει ότι θα δώσει κανονικά το «παρών» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας πως προς το παρόν ελέγχεται και όχι κατηγορείται, επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

Από κυβερνητικής πλευράς τίθενται ως απαράβατοι όροι για τη συνάντηση οι ανοιχτοί δρόμοι και η προσέλευση εκπροσώπων χωρίς ποινικά κωλύματα. Παράλληλα, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να ανακοινώσει νέα οριζόντια μέτρα, δηλώνει όμως ανοιχτή σε βελτιώσεις τεχνικού χαρακτήρα. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση επιμένει ότι το πακέτο μέτρων που έχει παρουσιαστεί δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών προσέρχεται στη συνάντηση με τέσσερα βασικά αιτήματα:

- αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος,

- ουσιαστική μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής,

- ξεκάθαρη στάση απέναντι στη συμφωνία Mercosur,

- άμεσες λύσεις στο ζήτημα του εμβολίου για την ευλογιά των προβάτων.

Παρότι ακόμη και στο μπλόκο της Νίκαιας καταγράφεται κόπωση και διάθεση αποκλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να διαπραγματευτούν σκληρά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορούν να επιστρέψουν «με άδεια χέρια», καθώς –όπως τονίζουν– ολόκληρα χωριά και τοπικές οικονομίες στηρίζονται αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή.

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Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους αγρότες

Μετά την πολύωρη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

- Νέο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο –όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός– θα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη. Στο ευνοϊκό καθεστώς εντάσσονται πλέον και αγρότες που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση συνέπειας για τουλάχιστον έναν χρόνο.

- Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με στόχο τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους.

- Απαλλαγή από τον ΦΠΑ επί της έκπτωσης στο πετρέλαιο, ενισχύοντας περαιτέρω το τελικό όφελος.

- Επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ώστε οι παραγωγοί να αποζημιώνονται ταχύτερα για ζημιές και απώλειες εισοδήματος.

- Ειδική πρόβλεψη για απώλεια εισοδήματος σε παραγωγούς φυτικών ζωοτροφών που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

- Στήριξη καλλιεργειών και κτηνοτρόφων μέσω πρόσθετων κονδυλίων, τα οποία –σύμφωνα με την κυβέρνηση– εξασφαλίστηκαν από τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων μετά τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Ολοκλήρωση και έγκαιρη καταβολή των φετινών αγροτικών ενισχύσεων, με αυξημένα ποσά σε σχέση με πέρυσι.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

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