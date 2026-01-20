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Χρηστίδης: Αλαζονικές και λανθασμένες οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική
11:37 - 20 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Αλαζονικές και λανθασμένες οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Τις προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, τον Φεβρουάριο του 2025, μέρος των οποίων υιοθετήθηκε τώρα από την κυβέρνηση, υπενθύμισε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χρηστίδης, στην τηλεοπτική εκπομπή του Mega News “Μorning Point”, διερωτώμενος «τελικά δημοσιονομικός χώρος υπήρχε για να ληφθούν επιπλέον μέτρα σε σχέση με όσα συζητούσαμε ήδη από τον Νοέμβριο;».

«Εδώ έχω μπροστά μου, τις προτάσεις μας, τις οποίες απέρριπτε η Νέα Δημοκρατία μετά βδελυγμίας και είναι η πρόταση που βάζει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είτε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία είτε για τα ζητήματα του ρεύματος και του κόστους παραγωγής. Τότε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής απευθυνόταν στο ΠΑΣΟΚ και μιλούσε για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Μας καλούσε να σηκωθούμε από τα έδρανα μας και να πάμε να κάτσουμε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λέει τα ίδια πράγματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απέκρουσε, παράλληλα, το κυβερνητικό επιχείρημα ότι έδωσαν στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ, καθώς - όπως εξήγησε - «αυτό δεν ισχύει γιατί ενσωματώνουν σε αυτό το ποσό πολλά και διαφορετικά προγράμματα, από τα Leader μέχρι τις αποζημιώσεις και ό, τι αφορά τον ΕΛΓΑ». Και πρόσθεσε: «Εάν τα είχαν δώσει τα χρήματα αυτά, οι αγρότες δεν θα είχαν βγει στους δρόμους».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση για καθυστερημένη αντίδραση και στο θέμα της ευλογιάς, λέγοντας ότι «το πρώτο θύμα αιγοπροβάτων από την ευλογιά ήταν τον Αύγουστο 2024. Ξέρετε πότε έφτιαξε την Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία; Τον Οκτώβριο του 2025. Έχουμε από τότε πάνω από 450.000 πρόβατα τα οποία έχουν θανατωθεί. Γι αυτό λοιπόν υπάρχει ευθύνη και η ευθύνη είναι γαλάζια».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα, επιρρίπτοντας στην κυβέρνηση αλαζονικές και λανθασμένες πολιτικές επιλογές.

«Μπαίνουμε σε μια σημαντική κινητικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό που πρέπει να βάλουμε μπροστά είναι το πρόγραμμά μας. Να αναδείξουμε όλα αυτά που βλέπουμε ως χαμένες ευκαιρίες, επί 7 σχεδόν χρόνια από τη ΝΔ, και να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση που να κρατά σταθερά το τιμόνι της χώρας, να μην το παίζει ξερόλας και αλαζόνας και να μπορέσει με μετριοπάθεια να εκφράσει τα κοινωνικά αιτήματα του κόσμου», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 11:42
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