Λαφαζάνης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το σκάνδαλο ξεκίνησε με τις αποφάσεις του 2017

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης (27/1/2015 – 18/7/2015).

Ο κ. Λαφαζάνης ξεκαθάρισε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 335, την οποία υπέγραψε τον Μάιο του 2015 μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη, ήταν συνέχεια της απόφασης του προηγούμενου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη και δεν είχε καμία σχέση με την αμφιλεγόμενη ΚΥΑ για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017 από τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των λιγότερων από έξι μηνών της θητείας του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τον χρόνο, ούτε τις αρμοδιότητες και τη γνώση για τα αγροτικά ζητήματα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προέκυψαν αργότερα.

Κατηγορίες για «εγκληματικό κύκλωμα» και πολιτικές ευθύνες

Ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για «εγκληματικό κύκλωμα που ξεκίνησε από συμφέροντα με την κάλυψη της κυβέρνησης της ΝΔ» και για «ποινικές και πολιτικές ευθύνες υπουργών της». Τόνισε ότι η δική του προσπάθεια επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ελληνικό λαό, οι οποίες, όπως υποστήριξε, «έγιναν θρύψαλα» από την κυβέρνηση Τσίπρα.

Σε απάντηση στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης επεσήμανε ότι τον Φεβρουάριο του 2015 ανέλαβε ως υπερ-υπουργός, με εποπτεία δύο υπουργείων, αλλά η δυνατότητά του για παρεμβάσεις ήταν περιορισμένη, ενώ το σχήμα των έξι υπερ-υπουργείων διαλύθηκε σύντομα.

Η ΚΥΑ 335 και οι μεταγενέστερες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, η ΚΥΑ 335 της 21/5/2015 αποτέλεσε μεγάλο βήμα για την αναβάθμιση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, υπουργοί της ΝΔ «ασέλγησαν βάναυσα» στην απόφαση, δημιουργώντας συνθήκες που επέτρεψαν μεταφορά και απόκτηση βοσκοτόπων από περιοχές όπως η Κρήτη σε άλλες περιφέρειες (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κάρπαθο, Κω και Ρόδο), ενώ πολλοί κτηνοτρόφοι απέκτησαν περισσότερους βοσκότοπους από αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η υπογραφή της απόφασης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιου Καπρέλη ήταν «σκαστή παρανομία», καθώς η ΚΥΑ 335 περιλάμβανε ρητή απαγόρευση μεταφοράς βοσκοτόπων μεταξύ χωρικών ενοτήτων. Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε ότι η τεχνική λύση Βορίδη για βοσκοτόπια χωρίς ζώα μετατράπηκε σε όχημα για τη δράση «μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης», με συνέπεια την παράνομη είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων.

Αντιπαράθεση με τη ΝΔ

Ο κ. Λαζάρδης αντέδρασε έντονα στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε «παίξει την τύχη της χώρας στα ζάρια» και υπέγραψε ΚΥΑ χωρίς επαρκή έλεγχο. Ο κ. Λαφαζάνης απάντησε ότι δεν είχε πολιτική εντολή να χαρακτηριστούν βοσκότοποι χωρίς ζώα και ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της θητείας του δεν επιλέχθηκαν κομματικά αλλά με κριτήρια γνώσης.

Όταν ρωτήθηκε για το μονοπώλιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχτηκε ότι δεν πρόλαβε να παρέμβει λόγω περιορισμένου χρόνου, ενώ επανέλαβε ότι η ΚΥΑ 335 ήταν η κύρια παρέμβασή του για τα αγροτικά και βασίστηκε στην απόφαση Καρασμάνη, χωρίς τεχνικές λύσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

Διαχωρισμός από την ΚΥΑ του 2017

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΚΥΑ του Ιουλίου 2017, όταν εκείνος είχε ήδη αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αποτέλεσε τη βάση για το σκάνδαλο κατανομής βοσκοτόπων και «είναι η απόφαση που δημιούργησε τις εστίες παράνομων ενισχύσεων». Επανέλαβε ότι εάν είχε αντιληφθεί τις παρανομίες της ΚΥΑ 2017, δεν θα την είχε εγκρίνει.

Ο κ. Λαφαζάνης τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον πρόεδρο ή το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι οι αποφάσεις για τα διαχειριστικά σχέδια δεν άλλαξαν ούτε επηρεάστηκαν από τον ίδιο.