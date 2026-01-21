Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για μια Ελλάδα για όλους

Στο στούντιο της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν έχει την πολυτέλεια για τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας η χώρα. Θα είναι καταστροφική», εκτίμησε ο κ. Τσουκαλάς και ως αντιπροσωπευτικό δείγμα ανέφερε την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα.

«Φτάσαμε να περάσουν 7 χρόνια, για να έρθει και να πει μια κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα, δεν είχε καμία στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα και τώρα ξαφνικά θέλει να κάνουμε μια επιτροπή στα λόγια. Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πεδίο για επικοινωνία, σόου και διαχείριση, είναι κρίσιμο εθνικό ζήτημα και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, μάλιστα, πρόταξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «σύσταση μιας επιτροπής εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα, για την ανθεκτική βάση της οικονομίας, η οποία όμως δεν θα είναι αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι μία από τα ίδια με συσχετισμούς κομματικούς, να βγει ένα πόρισμα, να πει ότι όλα είναι καλά και να το ξεχάσουμε» και ανέλυσε τις τρεις φάσεις αυτής:

«Η πρώτη φάση πρέπει να είναι τετράμηνη και να είναι η επιστημονική φάση. Να έρθουν, δηλαδή, ειδικοί από τα πανεπιστήμια, από τoν πρωτογενή τομέα, ακαδημαϊκοί, να καταθέσουν προτάσεις για το ποιες πρέπει να είναι οι στρατηγικές επιλογές των καλλιεργειών, το πως μπορούμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση, να αξιοποιήσουμε την ΚΑΠ και να την ενισχύσουμε.

Στη δεύτερη φάση, καλούμε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και κάνουμε έναν ευρύ διάλογο μαζί τους για τα ζητήματα αυτά.

Η τρίτη φάση είναι η φάση, όπου τα κόμματα που έχουν δει όλα αυτά, θα μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν μια συνεκτική εθνική στρατηγική, που αν συμφωνηθεί, θα δεσμευτούμε όλοι ότι θα τηρηθεί.

Εμείς δεν αφήνουμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει πάρτι χωρίς ουσία για τα μάτια του κόσμου, καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις», υπογράμμισε.

Ενώ, στη συνέχεια, ενίσχυσε το επιχείρημά του για την ασυδοσία που επικρατούσε στον πρωτογενή τομέα κάνοντας σαφή αναφορά στη συνεισφορά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά την διεξαγωγή της εξεταστικής επιτροπής. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «αν στην εξεταστική επιτροπή δεν συμμετείχαν η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γιώργος Μουλκιώτης και ο Ανδρέας Πουλάς πολύ αμφιβάλλω αν θα είχαμε μάθει όσα τώρα έχουν περιέλθει σε γνώση μας. Όλη αυτή η κατάρρευση του αφηγήματος της κυβέρνησης ότι δήθεν ήταν χρόνιες παθογένειες και δεν είχαν σχέση γαλάζια στελέχη με το σκάνδαλο , προέκυψε μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ. Εμείς σε αυτή την επιτροπή πήγαμε με αξιοπιστία και σχέδιο, για την ουσία και την εξεύρεση της αλήθειας και όχι για το σόου».

Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ, ο Εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για «μια συνεδρίαση, όπως είναι των ζωντανών κομμάτων , όπου τοποθετήθηκαν όλοι με την οπτική τους για το κόμμα. Σε ένα κόμμα, το οποίο συνεδριάζουν τα όργανα, πάντα μπορούν να υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές οπτικές. Το σημαντικό είναι αυτά που συζητούνται στα όργανα να συζητούνται ελεύθερα αλλά μετά στο δημόσιο λόγο να είμαστε όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι ώστε να περνάει στον κόσμο το μήνυμα που συμφωνείται.

Χθες παρήχθη ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος -και όχι κάποιος άλλος- και πως προφανώς είναι στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση για να ξαναφτάσει η παράταξη στα πραγματικά πολιτικά, κοινωνικά και εκλογικά της όρια, να ευθυγραμμιστεί με την κοινωνική βάση για να νικήσει. Αυτή είναι η εργασία μας για το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε όλο αυτό να μετουσιωθεί σε ένα ανοιχτό συνέδριο που θα είναι θετικό πολιτικό και κοινωνικό γεγονός που θα έρθουν πολίτες και δυνάμεις και από άλλες καταγωγές και διαδρομές για να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Ερωτηθείς, δε, για το αν κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει ψήφισμα που θα κατοχυρώνει τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Τσουκαλάς παρέπεμψε «στα πολιτικά ντοκουμέντα του συνεδρίου, τα οποία πάντα αναφέρονται και στη διακήρυξη αλλά και στη συγκυρία, θα είναι σαφές ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα συνεργασίας με αυτήν, το οποίο το έχουμε πει ήδη. Το να ανακυκλώνουμε το εν λόγω ζήτημα πιο πολύ δημιουργεί από το πουθενά μια αμφιβολία παρά εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, κάποιο στόχο. Από την Ελλάδα των λίγων, όπου η Νέα Δημοκρατία καθημερινά δημιουργεί και όσο μένει είναι Ελλάδα των λιγότερων, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για μια Ελλάδα για όλους».

Αναφορικά με την αμφίπλευρη διεύρυνση, που αποτελεί γραμμή της δημοκρατικής παράταξης, ξεκαθάρισε ότι «κάθε φορά, η διαδρομή του καθενός αξιολογείται αλλά η διεύρυνση και η επανασυσπείρωση της δημοκρατικής παράταξης δεν μπορούν να γίνουν με όρους παρελθόντος παρά μόνο με όρους μέλλοντος.

Η διεύρυνση θα είναι μια πολιτική διαδικασία με αρχές και αξίες, η οποία θα λάβει χώρα με γνώμονα το τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες και τη χώρα για να απαλλαγεί μια ώρα αρχύτερα από τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πρόγραμμα, το οποίο πράγματι θα συμπεριλαμβάνει μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για να μπορούμε να έχουμε μια οικονομία, η οποία θα παράγει πλούτο, μια οικονομία φιλική στην πραγματική επιχειρηματικότητα και όχι στην κρατικοδίαιτη. Ένα κράτος, το οποίο θα λειτουργεί με κανόνες, με σύστημα εισροών – εκροών και με πραγματική αξιολόγηση θα παρέχει στον πολίτη τις καλύτερες υπηρεσίες. Ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο θα μειώνει τις ανισότητες και θα είναι κοντά στον καθένα είτε αφορά στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων είτε αφορά στις συντάξεις είτε αφορά στις δομές πρόνοιας, κάτι που σήμερα το έχουμε ξεχάσει με την κυβέρνηση της ΝΔ. Ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό όσον αφορά στο πως στηρίζουμε τους δανειολήπτες - εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα που συγκρούεται με κατεστημένα συμφέροντα, με τα funds. Δεν είναι πολλά τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν ιστορικό θετικό παρεμβάσεων σε σχέση με το ζήτημα των κόκκινων δανείων».

Πιο συγκεκριμένα, στάθηκε στο γεγονός ότι «έχει γίνει μια πολύ συγκροτημένη δουλειά από το ΠΑΣΟΚ και αυτή είναι το πολιτικό μας σχέδιο, είναι οι θέσεις μας, που όμως θέλουν να επικοινωνηθούν παραπάνω» και προχώρησε συνοπτικά στην αναφορά ορισμένων θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

«Για παράδειγμα, η θέση μας για τις συντάξεις. Σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, το νέο ΕΚΑΣ, η προσωπική διαφορά.

Το ζήτημα της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων , το ζήτημα της εισφοράς ασθενείας του νόμου Κατρούγκαλου, που τον κράτησε αυτή η κυβέρνηση και επιβαρύνει συντάξεις χηρείας και επικουρικές. Στα εργασιακά. Το ζήτημα είναι να πετύχουμε λιγότερες ώρες απασχόλησης με αύξηση των αποδοχών. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το ζήτημα των 120 δόσεων, το ζήτημα της οικονομίας και του πώς θα διαρθρώνονται τα αναπτυξιακά εργαλεία είναι μείζονος σημασίας. Για να μπορέσει να δέσει το μήνυμα, πρέπει όλες οι δυνάμεις μας, να είναι προσηλωμένες στο να επικοινωνούν αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι ο αντίπαλος είναι η δεξιά. Πρέπει κάθε μέρα να είμαστε στη μάχη επικοινωνώντας τις πολιτικές μας θέσεις».

Τέλος, στον απόηχο των δηλώσεων της κας Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «οι δηλώσεις της κας Καρυστιανού είναι και ενδεικτικές αυτού που λέγαμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι όταν μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν καν τοποθετηθεί, τότε όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται οι μετρήσεις στην πραγματικότητα, αλλά δημιουργείται και εκπέμπεται λάθος μήνυμα και στην ουσία συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργούνται όροι για τη χειραγώγηση των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που είναι ταυτισμένο με τα ατομικά δικαιώματα, με τη διεκδίκηση και την κατοχύρωση αυτών και να πούμε ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν είναι ένα ζήτημα μόνο ατομικών ελευθεριών, που είναι πρωτίστως, είναι και ένα ζήτημα δημόσιας υγείας».