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Νετανιάχου: Δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ειδήσεις
12:52 - 21 Ιαν 2026

Νετανιάχου: Δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη (21/1), μέσω ανακοίνωσης, ότι θα συμμετάσχει στο αμφιλεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει ως αποστολή την εποπτεία της εκεχειρίας και της ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου είναι ο πιο πρόσφατος ηγέτης που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο όργανο, το οποίο ο Τραμπ ίδρυσε επισήμως την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του 20σέλιδου σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Συμβούλιο -το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο και πιο περίβλεπτο συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί ποτέ, σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε εποχή»- περιλαμβάνει μέχρι στιγμής ένα ετερόκλητο σύνολο χωρών, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία, το Καζακστάν, τον Καναδά και το Βιετνάμ.

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Αρκετοί άλλοι ηγέτες έχουν λάβει πρόσκληση, ωστόσο μέχρι στιγμής είτε δεν έχουν δεσμευθεί είτε δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής, μεταξύ αυτών και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το Politico, ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιχειρεί τη δημιουργία ενός «σκιώδους Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», τον οποίο έχει επανειλημμένα επικρίνει ως αναποτελεσματικό. Το καταστατικό του Συμβουλίου δεν αναφέρεται άμεσα στη Γάζα και του αποδίδει ευρεία αρμοδιότητα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Συμβούλιο «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, προσθέτοντας ωστόσο: «Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε τον ΟΗΕ να συνεχίσει, γιατί οι δυνατότητές του είναι τεράστιες».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε κατηγορηματικά την πρόσκληση, με το γραφείο του να δηλώνει ότι το καταστατικό του Συμβουλίου «υπερβαίνει το πλαίσιο της Γάζας και εγείρει σοβαρά ερωτήματα» ως προς το εάν θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εξετάζει την πρόσκληση, ωστόσο άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση του Τραμπ να προσκαλέσει και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για μένα είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς εμείς και η Ρωσία θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε μαζί σε ένα συμβούλιο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτό δεν αφορά το “Συμβούλιο Ειρήνης”. Το ζήτημα είναι ότι η Ρωσία είναι συνώνυμη με ένα “συμβούλιο πολέμου”. Και το ίδιο ισχύει και για τη Λευκορωσία».

Επισημαίνεται εδώ ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή του Πούτιν προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις στην Πολωνία, όπου συνεργάτης του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι -συμμάχου του Τραμπ- δήλωσε ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται «σε πλήρη αντίθεση» με τη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι χώρες που επιθυμούν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο οφείλουν να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Όσες δεν το πράξουν, θα περιορίζονται σε θητεία τριών ετών. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι, παρότι προτίθεται να συμμετάσχει, η Οτάβα δεν θα καταβάλει το ποσό της συνδρομής.

Η εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου αναμένεται να περιλαμβάνει τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 14:22
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