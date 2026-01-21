Κατρίνης: Το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη

Υπέρ της διαμόρφωσης συγκλίσεων στον δημοκρατικό χώρο έπειτα από διάλογο με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με κόμματα του προοδευτικού χώρου τάχθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας, την Τρίτη (20/1), στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου του κόμματος.

Όπως είπε ο κ. Κατρίνης, θα πρέπει «να γίνει προγραμματική συζήτηση με βάση το πρόγραμμα μας με κόμματα του προοδευτικού χώρου με στόχο προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Να δείξουμε καθαρά με ποιους επιλέγουμε να συνομιλήσουμε και με ποιους όχι.»

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρα η 1ηθέση στις εκλογές και η πολιτική αλλαγή., τόνισε και συμπλήρωσε: «Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και δε νοείται για το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση.»

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, που τίθεται εκ των πραγμάτων για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι υπάρχει μονάχα ένας δρόμος: αυτός των θεσμικών, συλλογικών αποφάσεων που δεν λαμβάνονται υπό την πίεση της πολιτικής συγκυρίας ή ολιγομελή όργανα . Και αυτή είναι μια συλλογική απόφαση που πρέπει να την πάρουμε στο συνέδριο.

«Διεύρυνση χωρίς face control στα πρόσωπα, όχι όμως μόνο με πρόσωπα αλλά και με κινήματα και με πολιτικές θέσεις» είναι, όπως είπε ο Μιχαλάκης Κατρίνης ο στόχος. «Ένα ΠΑΣΟΚ που θέλει να κερδίσει, είναι ένα ΠΑΣΟΚ που ανοίγει, δε φοβάται το διάλογο και κάνει υπερβάσεις για να πετύχει την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ακόμη.

Κριτική

Ο κ. Κατρίνης ανέφερε πως «οφείλουμε να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα».

«Ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο», σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διαμορφώνονται δύο πόλοι: ο πόλος της κυβερνητικής πρότασης και ο πόλος της διαμαρτυρίας.

Το ΠΑΣΟΚ ανήκει, κατά τον ίδιο, στον πρώτο πόλο, καθώς έχει κυβερνητική πρόταση. Ωστόσο, παράλληλα δεν εισπράττει ψήφο αντίδρασης ή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Δεν αντλεί από τις δεξαμενές των αναποφάσιστων ή όσων θέλουν πολιτική αλλαγή και από όσους στέκονται επικριτικά απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα και οδηγούνται σε λύσεις αντίδρασης». Το ερώτημα, συνεπώς, που θέτει είναι: «Θα χαρίσουμε όλους αυτούς στη διαμαρτυρία και στις επιλογές απελπισίας;»

Τέλος, αναφορικά με τον ρόλο του συνεδρίου, ο κ. Κατρίνης κατέληξε ότι «το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Ένα συνέδριο που θα δείξει καθαρά το δρόμο της αλλαγής και της νίκης στις εκλογές: Τολμηρή ατζέντα, προγραμματική συζήτηση μεν προοδευτικά κόμματα, συλλογικές και θεσμικές αποφάσεις, δημοκρατικές διαδικασίες.»