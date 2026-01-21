ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη
Πολιτική
23:21 - 21 Ιαν 2026

Κατρίνης: Το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπέρ της διαμόρφωσης συγκλίσεων στον δημοκρατικό χώρο έπειτα από διάλογο με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με κόμματα του προοδευτικού χώρου  τάχθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας, την Τρίτη (20/1),  στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου του κόμματος.  

Όπως είπε ο κ. Κατρίνης, θα πρέπει «να γίνει προγραμματική συζήτηση με βάση το πρόγραμμα μας με κόμματα του προοδευτικού χώρου με στόχο προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Να δείξουμε καθαρά με ποιους επιλέγουμε να συνομιλήσουμε και με ποιους όχι.»

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρα η 1ηθέση στις εκλογές και η πολιτική αλλαγή., τόνισε και συμπλήρωσε: «Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και δε νοείται για το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση.»

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, που τίθεται εκ των πραγμάτων για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι υπάρχει μονάχα ένας δρόμος: αυτός των θεσμικών, συλλογικών αποφάσεων που δεν λαμβάνονται υπό την πίεση της πολιτικής συγκυρίας ή ολιγομελή όργανα . Και αυτή είναι μια συλλογική απόφαση που πρέπει να την πάρουμε στο συνέδριο.

«Διεύρυνση χωρίς face control στα πρόσωπα, όχι όμως μόνο με πρόσωπα αλλά και με κινήματα και με πολιτικές θέσεις» είναι, όπως είπε ο Μιχαλάκης Κατρίνης ο στόχος. «Ένα ΠΑΣΟΚ που θέλει να κερδίσει, είναι ένα ΠΑΣΟΚ που ανοίγει, δε φοβάται το διάλογο και κάνει υπερβάσεις για να πετύχει την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ακόμη.

Κριτική

Ο κ. Κατρίνης ανέφερε πως «οφείλουμε να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα».

«Ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο», σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διαμορφώνονται δύο πόλοι: ο πόλος της κυβερνητικής πρότασης και ο πόλος της διαμαρτυρίας.

Το ΠΑΣΟΚ ανήκει, κατά τον ίδιο, στον πρώτο πόλο, καθώς έχει κυβερνητική πρόταση. Ωστόσο, παράλληλα δεν εισπράττει ψήφο αντίδρασης ή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Δεν αντλεί από τις δεξαμενές των αναποφάσιστων ή όσων θέλουν πολιτική αλλαγή και από όσους στέκονται επικριτικά απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα και οδηγούνται σε λύσεις αντίδρασης». Το ερώτημα, συνεπώς, που θέτει είναι: «Θα χαρίσουμε όλους αυτούς στη διαμαρτυρία και στις επιλογές απελπισίας;»

Τέλος, αναφορικά με τον ρόλο του συνεδρίου, ο κ. Κατρίνης κατέληξε ότι «το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Ένα συνέδριο που θα δείξει καθαρά το δρόμο της αλλαγής και της νίκης στις εκλογές: Τολμηρή ατζέντα, προγραμματική συζήτηση μεν προοδευτικά κόμματα, συλλογικές και θεσμικές αποφάσεις, δημοκρατικές διαδικασίες.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)
Πολιτική

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις
Πολιτική

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ