Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα «λέει» το 69%, αλλά η ΝΔ προπορεύεται άνετα

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Σημαντική φθορά για την κυβέρνηση αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 22,3% και το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στο 9,8%. Παράλληλα, το 61% των πολιτών δηλώνει υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ το 51% τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Η έρευνα της Metron Analysis διεξήχθη από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Πρόθεση ψήφου: Πτώση ΠΑΣΟΚ κάτω από 10%, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 22,3%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%, συγκεντρώνοντας 9,8% και χάνοντας 1,2 μονάδες.

Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2%, παρά απώλειες μισής μονάδας. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,4%, το ΚΚΕ με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει την καθοδική του πορεία, στο 3%. Τα λοιπά κόμματα ανεβαίνουν στο 7,4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 11,7%.

Σε επίπεδο συσπείρωσης, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 75,5%, η ΝΔ 64,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 19,2%.

Εκτίμηση ψήφου: Στο 28,5% η ΝΔ

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,5% (από 27% τον Δεκέμβριο). Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,5%, ενώ τρίτη παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%.

Έπονται η Ελληνική Λύση με 10,7%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Πρόωρες εκλογές και πολιτική αλλαγή

Το 51% των πολιτών επιθυμεί τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ενώ το 48% προτιμά την εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα, το 61% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, έναντι 38% που επιλέγει τη σταθερότητα.

Οι «δεξαμενές» για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα μπορούσε να στηρίξει το 19% των ερωτηθέντων (10% πολύ πιθανό, 9% αρκετά). Το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (13,2%), της Πλεύσης Ελευθερίας (11,1%) και του ΠΑΣΟΚ (9,9%).

Πιο ισχυρή εμφανίζεται η δυναμική ενός κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς το 33% δηλώνει πιθανό να το στήριζε. Το 50% έχει θετική άποψη για το πρόσωπό της, ενώ το 42% αρνητική. Η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας (18,4%), της Ελληνικής Λύσης (12,9%) και στους αναποφάσιστους (13,5%).

Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να συγκεντρώνει χαμηλότερη πιθανότητα στήριξης, με το 11% να δηλώνει θετικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στη ΝΔ (21,4%) και στους αναποφάσιστους (20,5%).

Αρνητικές αξιολογήσεις τόσο για κυβέρνηση όσο και για αντιπολίτευση

Το 70% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το συνολικό έργο της κυβέρνησης και μόλις το 25% θετικά. Αντίστοιχα, το 68% έχει αρνητική άποψη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι επιδόσεις στους τομείς της οικονομίας (78%) και της Δημοκρατίας (77%), ενώ ακολουθούν η καθημερινότητα (69%) και τα γεωπολιτικά ζητήματα (51%).

Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς το 81% αποτιμά αρνητικά την αντιπολιτευτική του στάση. Το 79% έχει αρνητική άποψη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η χώρα «στη λάθος κατεύθυνση»

Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 44% δηλώνει ότι η κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ως βασικότερα προβλήματα αναφέρονται η ακρίβεια (45%), η οικονομία (35%) και η κρίση θεσμών (24%). Παράλληλα, το 75% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και το 63% δικαιολογημένη τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Πρώτη σε δημοτικότητα η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, φτάνοντας στο 44% μετά από άνοδο τεσσάρων μονάδων. Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρά απώλειες πέντε μονάδων.

Ανοδικά κινείται και ο Κυριάκος Βελόπουλος (28%), ενώ ακολουθούν ο Σωκράτης Φάμελλος (25%), ο Αλέξης Χαρίτσης (22%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (21%).

«Κανένας» ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 29% απαντά «κανένας», ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολουθεί με 8%, ενώ από 6% λαμβάνουν οι Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Βελόπουλος. Για πρώτη φορά καταγράφεται και η Μαρία Καρυστιανού με 2%.

Αυξάνεται η αρνητική εικόνα για Τραμπ

Αρνητική άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει το 75% των πολιτών, αυξημένο κατά 13 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το 51% εκτιμά ότι ΕΕ και ΗΠΑ θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στο άμεσο μέλλον, ενώ το 41% πιστεύει ότι θα παραμείνουν σύμμαχοι.