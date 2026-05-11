Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα με απώλειες για τη ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά

Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 22,8% στα έγκυρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,2%, σημειώνοντας οριακή άνοδο της τάξης των 0,2 μονάδων. Μικρή ενίσχυση καταγράφει και το ΚΚΕ, το οποίο ανεβαίνει από το 6,8% στο 7%.
Η ALCO δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου, ωστόσο από τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας προκύπτει γενικότερη πίεση για τα μικρότερα κόμματα, καθώς η πολιτική σκηνή φαίνεται να επηρεάζεται από τη συζήτηση γύρω από πιθανή εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.
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Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει πτώση 1,2 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του 2023: το 39% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να στηρίξει ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα επιπλέον 41% απαντά «αρκετά πιθανό». Στο σύνολο των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜεΡΑ25, τα αντίστοιχα ποσοστά δυνητικής ψήφου προς ένα τέτοιο εγχείρημα διαμορφώνονται στο 25% και 23%.
Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφονται και για ένα πιθανό νέο πολιτικό σχήμα με επίκεντρο τη Μαρία Καρυστιανού. Η συνολική πρόθεση ψήφου παραμένει χαμηλή, με 4% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και 11% «αρκετά πιθανό» να το στηρίξει. Ωστόσο, σε επιμέρους εκλογικά κοινά καταγράφεται σημαντικά υψηλότερη αποδοχή: μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης το ποσοστό φτάνει το 77%, ενώ στην Ελληνική Λύση αγγίζει το 35%.
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Χαμηλότερη, στο 12% συνολικά, παραμένει η θετική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τόσο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Πλεύσης Ελευθερίας, γεγονός που δείχνει ότι η απήχηση νέων σχημάτων διαφοροποιείται έντονα ανά πολιτικό χώρο και κομματική προέλευση.
Αρνητική εικόνα για το κράτος δικαίου
Σε άλλα στοιχεία της δημοσκόπησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονα αρνητική εικόνα του κοινού για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Ενδεικτικά, στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Κοβέσι το θέμα του ΟΠΕΚΕ συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, το 64% απαντά «Όχι», με το χαμηλότερο 26% να απαντά «Ναι».
Παράλληλα, το 72% πιστεύει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κράτος δικαίου, με το 24% να διαφωνεί με αυτήν την άποψη.
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Στο μεταξύ, εξίσου υψηλό ποσοστό, το 78%, πιστεύει ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Το 17% αντιθέτως πιστεύει ότι οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται το ίδιο για όλους.
Όσον αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το 82% θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα είναι η διαφθορά, το 70% αποδίδει την κατάσταση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και το 68% στην αδυναμία εφαρμογής των νόμων.
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