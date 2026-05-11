Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα με απώλειες για τη ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά

Στη νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου αν και με απώλειες, το οποίο διαμορφώνεται στις 10,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες, όμως, για ακόμα μία φορά κρούουν το καμπανάκι στην κυβέρνηση για τη διαφθορά.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 22,8% στα έγκυρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,2%, σημειώνοντας οριακή άνοδο της τάξης των 0,2 μονάδων. Μικρή ενίσχυση καταγράφει και το ΚΚΕ, το οποίο ανεβαίνει από το 6,8% στο 7%.

Η ALCO δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου, ωστόσο από τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας προκύπτει γενικότερη πίεση για τα μικρότερα κόμματα, καθώς η πολιτική σκηνή φαίνεται να επηρεάζεται από τη συζήτηση γύρω από πιθανή εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.

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Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει πτώση 1,2 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του 2023: το 39% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να στηρίξει ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα επιπλέον 41% απαντά «αρκετά πιθανό». Στο σύνολο των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜεΡΑ25, τα αντίστοιχα ποσοστά δυνητικής ψήφου προς ένα τέτοιο εγχείρημα διαμορφώνονται στο 25% και 23%.

Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφονται και για ένα πιθανό νέο πολιτικό σχήμα με επίκεντρο τη Μαρία Καρυστιανού. Η συνολική πρόθεση ψήφου παραμένει χαμηλή, με 4% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και 11% «αρκετά πιθανό» να το στηρίξει. Ωστόσο, σε επιμέρους εκλογικά κοινά καταγράφεται σημαντικά υψηλότερη αποδοχή: μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης το ποσοστό φτάνει το 77%, ενώ στην Ελληνική Λύση αγγίζει το 35%.

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Χαμηλότερη, στο 12% συνολικά, παραμένει η θετική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τόσο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Πλεύσης Ελευθερίας, γεγονός που δείχνει ότι η απήχηση νέων σχημάτων διαφοροποιείται έντονα ανά πολιτικό χώρο και κομματική προέλευση.

Αρνητική εικόνα για το κράτος δικαίου

Σε άλλα στοιχεία της δημοσκόπησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονα αρνητική εικόνα του κοινού για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Ενδεικτικά, στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Κοβέσι το θέμα του ΟΠΕΚΕ συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, το 64% απαντά «Όχι», με το χαμηλότερο 26% να απαντά «Ναι».

Παράλληλα, το 72% πιστεύει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κράτος δικαίου, με το 24% να διαφωνεί με αυτήν την άποψη.

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Στο μεταξύ, εξίσου υψηλό ποσοστό, το 78%, πιστεύει ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Το 17% αντιθέτως πιστεύει ότι οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται το ίδιο για όλους.

Όσον αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το 82% θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα είναι η διαφθορά, το 70% αποδίδει την κατάσταση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και το 68% στην αδυναμία εφαρμογής των νόμων.

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