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Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
Πολιτική
23:20 - 12 Μάι 2026

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των πολιτών ως προς τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης καταλαμβάνει ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πιο πετυχημένος υπουργός σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29%.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%, ενώ τρίτος εμφανίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%. Ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης με 6%, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 4%, καθώς και οι Βασίλης Κικίλιας και Νίκη Κεραμέως με 2%.

Στους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση, φτάνοντας το 61%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται και πάλι ο κ. Πιερρακάκης με 36%, ενώ ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 32%. Ακολουθούν ο κ. Χατζηδάκης με 21%, οι κ. Χρυσοχοΐδης και Κεραμέως με 7%, ενώ ο κ. Κικίλιας συγκεντρώνει 6%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, χαρακτήρισε «εντυπωσιακά υψηλά» τα ποσοστά του κ. Δένδια στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τονίζοντας ότι «δεν επηρεάζονται από τίποτα» και παραμένουν σταθερά σε βάθος χρόνου. Και μάλλον αυτή η σταθερά υψηλή δημοφιλία του κ. Δένδια είναι αυτή που έχει «πειράξει» αρκετούς από τους ομόσταυλους τους και δεν χάνουν ευκαιρία να πετάξουν τις «μπηχτές» τους. Στα συν του Νίκου Δένδια, ίσως πρέπει να προσθέσουμε και την συνεχιζόμενη αρνητική στάση προς το πρόσωπο του από την πλειοψηφία των πολιτικών της γείτονος Τουρκίας, γεγονός που επηρεάζει τους Έλληνες ψηφοφόρους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κ. Πιερρακάκης εμφανίζει ανοδική τάση μετά την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, ενώ και ο κ. Γεωργιάδης έχει αυξήσει τα ποσοστά του το τελευταίο διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 23:41
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