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Δημοσκόπηση Interview: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση
Πολιτική
12:28 - 12 Μάι 2026

Δημοσκόπηση Interview: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση

Reporter.gr Newsroom
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Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, με τους πολίτες να ζητούν από την κυβέρνηση πιο γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων που προκαλεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 5-11 Μαΐου και καταγράφει σημαντικές μεταβολές τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στο πολιτικό σκηνικό.

Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω ακρίβειας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πολίτες περιορίζουν κυρίως αγορές ειδών ένδυσης και υπόδησης, αλλά και τις εξόδους και τη διασκέδαση, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα:

  • το 20,8% δηλώνει ότι έχει μειώσει δαπάνες για ρούχα και παπούτσια
  • το 20,6% περιορίζει εξόδους και διασκέδαση
  • το 13,7% έχει περικόψει αγορές από το σούπερ μάρκετ
  • το 11,6% μειώνει μετακινήσεις
  • το 10,3% αναβάλλει διακοπές και ταξίδια
  • το 6% περιορίζει ακόμη και ιατρικές εξετάσεις
  • το 5,5% δηλώνει αδυναμία συνέπειας σε οικονομικές υποχρεώσεις όπως ενοίκια, κοινόχρηστα και δάνεια

Μόλις το 5% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν έχει επηρεαστεί από την ακρίβεια.

Οι πολίτες ζητούν μειώσεις φόρων

Στο ερώτημα για τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση, η πλειοψηφία ζητά άμεσες φορολογικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

  • το 26% ζητά μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης
  • το 17,2% μείωση της φορολογίας εισοδήματος
  • το 17,1% εντατικότερους ελέγχους στην αγορά
  • το 15% μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
  • το 12,7% επιβολή πλαφόν σε προϊόντα και υπηρεσίες
  • το 6,1% ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων

Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν τα επιδόματα τύπου market pass και fuel pass, γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες προκρίνουν μόνιμες φορολογικές παρεμβάσεις αντί έκτακων ενισχύσεων.

Προβάδισμα της ΝΔ – Δεύτερο κόμμα το «κόμμα Τσίπρα»

Στην πρόθεση ψήφου για τις επόμενες εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26,8%.

Ακολουθούν:

  • το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 13,7%
  • το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 13,2%
  • το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,8%
  • το ΚΚΕ με 5,2%
  • η Ελληνική Λύση με 5,1%
  • η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όπου δεν υπολογίζονται οι αναποφάσιστοι, η ΝΔ παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεντρώνοντας 30,1%.

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Πρώτος ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απάντηση «κανένας» με 16,9%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%.

Ακολουθούν:

  • Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%
  • Mαρία Καρυστιανού με 5,7%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%

Πρόωρες εκλογές ή εξάντληση τετραετίας;

Τέλος, στο ερώτημα για το αν ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, το 50% εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, ενώ το 45,4% θεωρεί πιθανή την προσφυγή σε πρόωρες κάλπες.

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