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Γεραπετρίτης: Αμετακίνητο το δικαίωμα των 12 μιλίων, διάλογος χωρίς εκπτώσεις με την Τουρκία
Πολιτική
17:30 - 24 Ιαν 2026

Γεραπετρίτης: Αμετακίνητο το δικαίωμα των 12 μιλίων, διάλογος χωρίς εκπτώσεις με την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Την προσήλωση της Ελλάδας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», αναφερόμενος τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο και η εντολή του άτυπου αυτού οργάνου υπερβαίνουν το ζήτημα της Γάζας και αποκλίνουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως τόνισε, η απόσταση μεταξύ του προτεινόμενου σχεδίου και του διεθνούς θεσμικού πλαισίου προκαλεί εύλογους προβληματισμούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αθήνα κινείται με σύνεση και αξιοπιστία, σε διαρκή συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και άλλες συμμαχικές χώρες, διασφαλίζοντας τη συνέπεια της εξωτερικής της πολιτικής με το διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Αρκτική και ειδικότερα στη Γροιλανδία, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ελλάδα συμφωνεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ. Όπως επισήμανε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να υλοποιείται συλλογικά, με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. «Η διπλωματία πρέπει να εξαντληθεί, ώστε να αποφευχθούν ρήγματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη συνοχή της Συμμαχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί ακέραιο και αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ υπεραμύνθηκε της διαδικασίας του διαλόγου με την Άγκυρα. Όπως σημείωσε, ο διάλογος δεν συνιστά ένδειξη αδυναμίας ή υποχώρησης, αλλά εργαλείο σταθερότητας, ηρεμίας και καλής γειτονίας, χωρίς καμία έκπτωση στο εθνικό συμφέρον.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι Αθήνα και Άγκυρα βρίσκονται σε επαφές για τον καθορισμό πιθανών ημερομηνιών σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.

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