Κωνσταντοπούλου: Το «καθεστώς Μπέου» έχει μετατρέψει το Βόλο σε «Γκόθαμ Σίτυ»

Διμέτωπη επίθεση κατά της δημοτικής αρχής του Βόλου, αλλά και της κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα (26/1) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την προσέλευσή της στα δικαστήρια της πόλης προς υπεράσπιση των κατοίκων των Σταγιατών.

Πιο συγκεκριμένα, ααφερόμενη στην υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών και στο Χρήστο Τριαντόπουλο, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως πλημμέλημα, ενώ, όπως τόνισε, πρόκειται για σοβαρά κακουργήματα. Παράλληλα, στράφηκε κατά της δημοτικής αρχής υπό τον Αχιλλέα Μπέο, καταγγέλλοντας κατασκευασμένες μηνύσεις και πρακτικές τρομοκράτησης των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκπροσωπεί κατοίκους των Σταγιατών στην υπόθεση που αφορά τη λειτουργία του παλιού σχολείου και του χώρου πολιτισμού–μουσείου κάτω από την πλατεία της κοινότητας.

Σχετικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Αύριο θα βρίσκομαι και στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση Τριαντόπουλου, την οποία κάποιοι επιχειρούν να εμφανίσουν ως πλημμέλημα, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για σοβαρά κακουργήματα που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα των Τεμπών».

Όσον αφορά τις μηνύσεις σε βάρος των κατοίκων των Σταγιατών, η πρόεδρος τόνισε:

«Βρίσκομαι εδώ για να υπερασπιστώ πολίτες που αγωνίζονται για τη δημοκρατία απέναντι σε ένα καθεστώς στην πόλη, το οποίο έχει μετατρέψει τον Βόλο σε Γκόθαμ-Σίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά σημειώνονται επιθέσεις σε δημοτικούς συμβούλους, σε όσους διαφωνούν και σε όσους ασκούν κριτική. Πρόκειται για ένα καθεστώς που θέλει να σπείρει τον τρόμο στους πολίτες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αυτό το καθεστώς θα τελειώσει σύντομα, όπως και το καθεστώς που λυμαίνεται τη χώρα, το καθεστώς Μητσοτάκη, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το καθεστώς Μπέου. Οι μηνύσεις Μπέου είναι κατασκευασμένες· βάζει άλλους να τις κάνουν και χρησιμοποιεί τεχνάσματα και πρόθυμους λειτουργούς για να μην κατατεθούν».

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