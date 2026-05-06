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Υποκλοπές: Αίτημα Κωνσταντοπούλου για κλήση Τζαβέλλα και ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής
Πολιτική
16:35 - 06 Μάι 2026

Υποκλοπές: Αίτημα Κωνσταντοπούλου για κλήση Τζαβέλλα και ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής, ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματός της να ζητήσει την άμεση κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών.

Παράλληλα, κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει, όπως ανέφερε, κοινή θεσμική αντίδραση. Όπως σημείωσε, μέσα στην ίδια ημέρα θα επιχειρήσει επικοινωνία με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, κάνοντας λόγο για ένα σκάνδαλο που, όπως υποστήριξε, περιλαμβάνει πολλαπλές ποινικές ευθύνες και κακουργηματικές πράξεις, στις οποίες –κατά την ίδια– εμπλέκονται υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε επίσης σε αδικήματα που, όπως είπε, σχετίζονται και με ζητήματα κατασκοπείας.

Σε αυστηρό τόνο, προειδοποίησε ότι τυχόν απόρριψη της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για θέματα εθνικής ασφάλειας θα ερμηνευθεί ως προσπάθεια συγκάλυψης. Υποστήριξε ότι μια τέτοια στάση δεν θα αφορά μόνο κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά θα έχει, κατά την άποψή της, σοβαρές συνέπειες για την ίδια τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής θεσμικού ελέγχου ενδέχεται να εκληφθεί ως ένδειξη ενοχής, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης ανεξαρτήτως πολιτικών αντιδράσεων.

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