Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έκανε το ανθρωπιστικό της καθήκον» - Αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου για «GLOBAL SUMUD FLOTILLA»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε στη Βουλή ότι η Ελλάδα παραμένει διαθέσιμη να συνδράμει σε κάθε ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα, εφόσον ζητηθεί από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, με αφορμή τη συνέλευση της “GLOBAL SUMUD FLOTILLA” στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις της.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με την επιχείρηση ισραηλινών δυνάμεων κατά του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα, ο υπουργός ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε εκ των προτέρων γνώση της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, εντός περιοχής έρευνας και διάσωσης ελληνικής αρμοδιότητας.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα κινήθηκε με βάση ανθρωπιστικά κριτήρια και, κατόπιν αιτημάτων ξένων χωρών, προχώρησε στον απεγκλωβισμό 176 πολιτών από 34 χώρες που επέβαιναν σε ισραηλινό σκάφος ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, 31 άτομα μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν προξενική υποστήριξη και επαναπατρίστηκαν μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε επίσης ότι δύο ακτιβιστές παρέμειναν υπό κράτηση στο Ισραήλ και ότι το θέμα θα τεθεί τόσο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, η Ελλάδα δεν είχε δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης σε διεθνή ύδατα, καθώς τα πολεμικά πλοία καλύπτονται από καθεστώς ασυλίας.

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το Ισραήλ για «πειρατεία», «ομηρία» και παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, υποστηρίζοντας ότι οι ακτιβιστές υπέστησαν βίαιη μεταχείριση και βασανιστήρια. Επέκρινε, μάλιστα, την ορολογία που χρησιμοποίησε ο υπουργός, λέγοντας ότι οι επιβαίνοντες δεν «αποβιβάστηκαν», αλλά «απελευθερώθηκαν», ενώ οι τραυματισμοί τους ήταν αποτέλεσμα κακοποίησης και όχι απλώς «ζητήματα υγείας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει υποχρέωση να αντιδρά ενεργά απέναντι σε παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού και Ποινικού Δικαίου, κάνοντας λόγο για επέκταση της κρίσης της Γάζας έως και τα ανοιχτά της Κρήτης.

Απαντώντας, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενήργησε με γνώμονα την προστασία ανθρώπινων ζωών και υπενθύμισε ότι πολλές ξένες κυβερνήσεις εξέφρασαν ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για τη συμβολή της στον απεγκλωβισμό των πολιτών τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν προσφέρει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, στηρίζοντας την Παλαιστινιακή Αρχή, φιλοξενώντας τραυματισμένους Παλαιστινίους και συμμετέχοντας σε διεθνείς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στη στήριξη ανθρωπιστικών αποστολών, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από διεθνείς οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς ανθρωπιστικές της υποχρεώσεις.