Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» Καρυστιανού απέναντι στον Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, η κ. Καρυστιανού αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πιθανούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ειδικότερα, πάνω από το 30% των αναποφάσιστων εκτιμά ότι μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κερδίσει τις εκλογές. Στην ίδια κατηγορία ψηφοφόρων, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 14,4%, ενώ τρίτος κατατάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το κόμμα υπό τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ. Το 16,7% απαντά ότι αυτός μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το 15,9% η Μαρία Καρυστιανού.
Η διείσδυση Τσίπρα σε άλλους πολιτικούς χώρους
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 7,1%. Από αυτούς, το 47,6% προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας (14,1%), της Ελληνικής Λύσης (12,8%), ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στους αναποφάσιστους (3,5%), στο ΠΑΣΟΚ (2,1%) και στη ΝΔ (1,4%).
Η απήχηση της Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει πρόθεση ψήφου 12,3%, με τη μεγαλύτερη διείσδυσή της να καταγράφεται στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης (32,5%) και της Πλεύσης Ελευθερίας (19,4%). Ακολουθούν οι αναποφάσιστοι με 13,4%, το ΚΚΕ (7,3%), το ΠΑΣΟΚ (6,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (2,7%).