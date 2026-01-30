ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» Καρυστιανού απέναντι στον Μητσοτάκη
Πολιτική
21:16 - 30 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» Καρυστιανού απέναντι στον Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ενίσχυση της δυναμικής της Μαρίας Καρυστιανού, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, με σημαντικά ευρήματα για τη διείσδυσή της σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, η κ. Καρυστιανού αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πιθανούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

MRB-4_f155c.png

Ειδικότερα, πάνω από το 30% των αναποφάσιστων εκτιμά ότι μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κερδίσει τις εκλογές. Στην ίδια κατηγορία ψηφοφόρων, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 14,4%, ενώ τρίτος κατατάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

MRB-1_a3da2.png

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το κόμμα υπό τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ. Το 16,7% απαντά ότι αυτός μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το 15,9% η Μαρία Καρυστιανού.

Η διείσδυση Τσίπρα σε άλλους πολιτικούς χώρους

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 7,1%. Από αυτούς, το 47,6% προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας (14,1%), της Ελληνικής Λύσης (12,8%), ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στους αναποφάσιστους (3,5%), στο ΠΑΣΟΚ (2,1%) και στη ΝΔ (1,4%).

MRB-2_45a47.png

Η απήχηση της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει πρόθεση ψήφου 12,3%, με τη μεγαλύτερη διείσδυσή της να καταγράφεται στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης (32,5%) και της Πλεύσης Ελευθερίας (19,4%). Ακολουθούν οι αναποφάσιστοι με 13,4%, το ΚΚΕ (7,3%), το ΠΑΣΟΚ (6,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (2,7%).

MRB-3_978a3.png

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 21:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας
Πολιτική

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού
Πολιτική

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν
Πολιτική

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»
Πολιτική

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ