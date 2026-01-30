Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» Καρυστιανού απέναντι στον Μητσοτάκη

Ενίσχυση της δυναμικής της Μαρίας Καρυστιανού, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, με σημαντικά ευρήματα για τη διείσδυσή της σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, η κ. Καρυστιανού αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πιθανούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα, πάνω από το 30% των αναποφάσιστων εκτιμά ότι μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κερδίσει τις εκλογές. Στην ίδια κατηγορία ψηφοφόρων, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 14,4%, ενώ τρίτος κατατάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το κόμμα υπό τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ. Το 16,7% απαντά ότι αυτός μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το 15,9% η Μαρία Καρυστιανού.

Η διείσδυση Τσίπρα σε άλλους πολιτικούς χώρους

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 7,1%. Από αυτούς, το 47,6% προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας (14,1%), της Ελληνικής Λύσης (12,8%), ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στους αναποφάσιστους (3,5%), στο ΠΑΣΟΚ (2,1%) και στη ΝΔ (1,4%).

Η απήχηση της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει πρόθεση ψήφου 12,3%, με τη μεγαλύτερη διείσδυσή της να καταγράφεται στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης (32,5%) και της Πλεύσης Ελευθερίας (19,4%). Ακολουθούν οι αναποφάσιστοι με 13,4%, το ΚΚΕ (7,3%), το ΠΑΣΟΚ (6,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (2,7%).