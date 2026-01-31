ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Η ακίνητη περιουσία είναι κάτι παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο
Πολιτική
14:20 - 31 Ιαν 2026

Παπασταύρου: Η ακίνητη περιουσία είναι κάτι παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, απηύθυνε χαιρετισμό στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από την ΠΟΜΙΔΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «για τη Νέα Δημοκρατία, η ακίνητη περιουσία είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας. Και γι' αυτό είναι σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, η προστασία της και η ενίσχυση της, με υπεύθυνες πολιτικές».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή με την ΠΟΜΙΔΑ, υπενθύμισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί κοινοί τόποι και ουσιαστικά σημεία σύγκλισης που οδήγησαν μάλιστα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία..

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «απαίτηση των καιρών μας είναι να μπει τάξη και να οργανωθεί ο χώρος. Να υπάρξει επιτέλους απλοποίηση, διαφάνεια, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότητα, σε ασφάλεια δικαίου και σε πραγματική προστασία της ακίνητης περιουσίας».

«Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οργανώσουν τον το χώρο. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν εθνικό χρώμα», εξήγησε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία αποτέλεσε ένα τιτάνιο έργο εφτά ετών, «συγκεντρώνοντας σε 477 άρθρα, νομοθεσία 102 ετών, σε πάνω από 170 νομοθετήματα», αλλά και στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημιουργίας 227 τοπικών και 18 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο σημαντικό πρόγραμμα, που ξεκινά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Ανακαινίζω-Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκατ. ευρώ: «Πρόκειται για το πρόγραμμα που θα βγει σε δύο μήνες για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με το οποίο θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν πολλά ακίνητα, με όρους που θα επιτρέψουν στη μεσαία τάξη να αξιοποιήσει κλειστά ακίνητα που είναι μια πληγή».

Εν συνεχεία ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην άλλη σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία ενός «gov.gr» στην πολεοδομία: «Να κάνουμε δηλαδή ένα ψηφιακό ενιαίο σημείο όπου όλα τα θέματα της ιδιοκτησίας και του ακινήτου θα είναι ουσιαστικά κάτω από μια ομπρέλα».Και επεσήμανε ότι συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, ένας ενιαίος, ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ακίνητο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό
Πολιτική

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους
ΥΔΡΕΥΣΗ

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες
Περιβάλλον

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ