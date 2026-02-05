Σκληρή δήλωση Λαβρόφ σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης - «Ο λαός έχει άλλη γνώμη»

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα ανέβασε στη σελίδα της στο facebook μία δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση.

«Με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα», σημειώνει ο Λαβρόφ και προσθέτει:

«Συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας. Η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Η δήλωση Λαβρόφ παρουσιάζεται ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με φερόμενη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία».

Στην απάντησή του ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλά για «νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και κάνει αναφορά στον ελληνικό πληθυσμό που ζει σε ρωσικά εδάφη.

Αναλυτικά η δήλωση: