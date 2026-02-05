ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επενδυτική όαση το Χρηματιστήριο Αθηνών επανήλθε σε επίπεδα 2009
Σχόλια Αγοράς
10:47 - 05 Φεβ 2026

Επενδυτική όαση το Χρηματιστήριο Αθηνών επανήλθε σε επίπεδα 2009

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από το ξεκίνημα της μεγάλης οικονομικής κρίσης της χώρας (3/12/2009) είχε ο ΓΔ να γράψει τιμές πάνω από τις 2400 μονάδες (χθεσινό κλείσιμο 2407 +1,5% χθες και +13,5% από 1.1.26) με το σύνολο σχεδόν των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης (πλην  δύο) να κινούνται θετικά σε άλλη μια συνεδρίαση πολύ υψηλών συναλλαγών (396 εκ.).

Σημεία ενδιαφέροντος πέρα των συνηθισμένων κινήσεων σε τράπεζες, όμιλο Viohalco, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και ΕΕΕ η εκτίναξη της ΛΑΜΔΑ (σε τιμές +6,3% και σε όγκο συναλλαγών 1,1 εκ. τεμάχια) αλλά και τα νέα πολυετή υψηλά στα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ & ΜΟΗ).

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +2.1% από την αρχή του έτους) εκτός ίσως από ελάχιστες εξαιρέσεις (KΡΙ, ΛΑΒΙ, ACAG, ΑΛΜΥ) που δείχνουν να λαμβάνουν θετικές εκτιμήσεις από την επενδυτική κοινότητα.

Σημάδια ανάκαμψης από την ΜΠΕΛΑ – μετά την αρνητική έκθεση της Citi – με την ΓΣ να εγκρίνει το έκτακτο μέρισμα των 0,50 ευρώ/μετοχή στις 23/3 και την διοίκηση να ανακοινώνει επέκταση δραστηριοτήτων στην Τουρκία, άλλη μια – ανεπιτυχής αρχικά - απόπειρα της METLEN ανοδικής διάσπασης του δυσκολοκατάβλητου τεχνικού ορίου των 45,50 υποστηριζόμενη και από τις πωλήσεις ΑΠΕ σε ΜΒ για την αύξηση του cash flow (εκτίμηση για έσοδα ύψους 210-270 εκ.).

Θετικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό το 2026 και κυρίως για το ΔΑΑ όπου ανακοίνωσε αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 2 εκ. επιβάτες τον Ιανουάριο (+8,6%) με αντίστοιχη αύξηση των πτήσεων στο +7,3%.

Παραμένει η μεταβλητότητα και οι διακυμάνσεις σε αγορές του εξωτερικού (Dax -0.7% αλλά και Cac +1% λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού) με το sell off σε τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ να συνεχίζεται (Nasdaq -1,5%) όπως και στα cryptos.

Σε ό,τι αφορά δε στην πορεία των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, ασήμι, χαλκός κα) οι ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις παραπέμπουν σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και μάλιστα σε περιόδους κρίσης (διακύμανση από το +8% στο -8% μέσα στην ίδια συνεδρίαση).

Το ΧΑ μέσα σε όλα αυτά παραμένει – για την ώρα – μια επενδυτική όαση με back to back θετικές εκθέσεις από οίκους του εξωτερικού που οδηγούν ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια σε χτίσιμο ή και αύξηση θέσεων σε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας με αποτέλεσμα η αγορά συνολικά να προσεγγίζει (σε επίπεδο δεικτών) τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ρ/Ε 26 στις 12x).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρά τα 3 εκατομμύρια αρχεία, μεγάλα ερωτήματα για την υπόθεση Έπσταϊν παραμένουν αναπάντητα
Ειδήσεις

Παρά τα 3 εκατομμύρια αρχεία, μεγάλα ερωτήματα για την υπόθεση Έπσταϊν παραμένουν αναπάντητα

Ραφήνα, Λαύριο, Πειραιάς: Προβλήματα με τα δρομολόγια των πλοίων - Ποια δεν θα πραγματοποιηθούν
Ειδήσεις

Ραφήνα, Λαύριο, Πειραιάς: Προβλήματα με τα δρομολόγια των πλοίων - Ποια δεν θα πραγματοποιηθούν

Ηχηρές απώλειες στην Ασία - Υπό πίεση τεχνολογικοί κολοσσοί στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Ηχηρές απώλειες στην Ασία - Υπό πίεση τεχνολογικοί κολοσσοί στη Νότια Κορέα

Νέο ΔΣ για την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος
Ειδήσεις

Νέο ΔΣ για την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών
Αναλύσεις

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους
Σχόλια Αγοράς

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ