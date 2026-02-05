Επενδυτική όαση το Χρηματιστήριο Αθηνών επανήλθε σε επίπεδα 2009

Από το ξεκίνημα της μεγάλης οικονομικής κρίσης της χώρας (3/12/2009) είχε ο ΓΔ να γράψει τιμές πάνω από τις 2400 μονάδες (χθεσινό κλείσιμο 2407 +1,5% χθες και +13,5% από 1.1.26) με το σύνολο σχεδόν των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης (πλην δύο) να κινούνται θετικά σε άλλη μια συνεδρίαση πολύ υψηλών συναλλαγών (396 εκ.).

Σημεία ενδιαφέροντος πέρα των συνηθισμένων κινήσεων σε τράπεζες, όμιλο Viohalco, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και ΕΕΕ η εκτίναξη της ΛΑΜΔΑ (σε τιμές +6,3% και σε όγκο συναλλαγών 1,1 εκ. τεμάχια) αλλά και τα νέα πολυετή υψηλά στα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ & ΜΟΗ).

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +2.1% από την αρχή του έτους) εκτός ίσως από ελάχιστες εξαιρέσεις (KΡΙ, ΛΑΒΙ, ACAG, ΑΛΜΥ) που δείχνουν να λαμβάνουν θετικές εκτιμήσεις από την επενδυτική κοινότητα.

Σημάδια ανάκαμψης από την ΜΠΕΛΑ – μετά την αρνητική έκθεση της Citi – με την ΓΣ να εγκρίνει το έκτακτο μέρισμα των 0,50 ευρώ/μετοχή στις 23/3 και την διοίκηση να ανακοινώνει επέκταση δραστηριοτήτων στην Τουρκία, άλλη μια – ανεπιτυχής αρχικά - απόπειρα της METLEN ανοδικής διάσπασης του δυσκολοκατάβλητου τεχνικού ορίου των 45,50 υποστηριζόμενη και από τις πωλήσεις ΑΠΕ σε ΜΒ για την αύξηση του cash flow (εκτίμηση για έσοδα ύψους 210-270 εκ.).

Θετικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό το 2026 και κυρίως για το ΔΑΑ όπου ανακοίνωσε αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 2 εκ. επιβάτες τον Ιανουάριο (+8,6%) με αντίστοιχη αύξηση των πτήσεων στο +7,3%.

Παραμένει η μεταβλητότητα και οι διακυμάνσεις σε αγορές του εξωτερικού (Dax -0.7% αλλά και Cac +1% λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού) με το sell off σε τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ να συνεχίζεται (Nasdaq -1,5%) όπως και στα crypto’s.

Σε ό,τι αφορά δε στην πορεία των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, ασήμι, χαλκός κα) οι ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις παραπέμπουν σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και μάλιστα σε περιόδους κρίσης (διακύμανση από το +8% στο -8% μέσα στην ίδια συνεδρίαση).

Το ΧΑ μέσα σε όλα αυτά παραμένει – για την ώρα – μια επενδυτική όαση με back to back θετικές εκθέσεις από οίκους του εξωτερικού που οδηγούν ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια σε χτίσιμο ή και αύξηση θέσεων σε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας με αποτέλεσμα η αγορά συνολικά να προσεγγίζει (σε επίπεδο δεικτών) τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ρ/Ε 26 στις 12x).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης