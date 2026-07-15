Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Με θρησκευτικό όρκο ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.

Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023, καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία, η κ. Κοροβέση, απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.