Υπ. Παιδείας: Ζητά εξηγήσεις από τις Πρυτανικές Αρχές για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εμφανίζεται ενοχλημένη από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ το βράδυ της Παρασκευής. Η αστυνομία παρενέβη σε εκδήλωση εντός του πανεπιστημιακού χώρου και έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές.

Όσοι προσήχθησαν αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι και οι φοιτητές καταγγέλλουν αναίτια επέμβαση της αστυνομίας, καθώς τέτοιες εκδηλώσεις (πάρτι) είθιστε να γίνοντα στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το υπουργείο Παιδείας βέβαια δεν συμφωνεί και βλέπει ευθύνες των πρυτανικών αρχών από τις οποίες ζητά εξηγήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει «απερίφραστα» τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν «σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο» και ζητά άμεση, πλήρη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας, αλλά και τις αστυνομικές αρχές.

Στο επίκεντρο μπαίνουν πέντε ερωτήματα-κλειδιά:

αν ήταν σε γνώση του Πανεπιστημίου η διεξαγωγή της εκδήλωσης,

αν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια,

ποιος ήταν ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης,

ποια ήταν τα ακριβή περιστατικά και η έκταση των συμβάντων,

αν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι πρυτανικές αρχές «οφείλουν εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και αυτές που έπονται», επικαλούμενο τον νόμο 5224/25. «Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν», τονίζεται, με ρητή προειδοποίηση ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στην εφαρμογή του πλαισίου.

Νωρίτερα, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ είχαν εκδώσει δική τους ανακοίνωση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί άδειας για το πάρτι. Όπως αναφέρουν, «κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8r8htiaq1d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ήταν ανοικτή λόγω μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας», τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, δηλώνεται ότι σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. διερευνάται ενδεχόμενη συμμετοχή φοιτητών στα επεισόδια.