Στουρνάρας: Δεν θα «ξεμείνουμε» από χρήματα όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης – Σε ποιους τομείς απαιτούνται μεταρρυθμίσεις
Οικονομία
17:00 - 08 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα. Το διεθνές περιβάλλον ταράσσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους κ.α, συνεπώς η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα», σημείωσε την Κυριακή (8/2) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ενώ συμπλήρωσε, ότι η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση.

Σημείωσε δε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ότι «η ελληνική οικονομία πάει καλά και προϋπόθεση για να συνεχίσει, είναι η πολιτική σταθερότητα».

Επιπλέον, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ανέφερε ότι «θα ήταν τιμή του να προταθεί η ανανέωση της θητείας του».

Όλοι αποδέχονται ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά – Σχεδόν έτοιμο το ψηφιακό ευρώ

Σε ότι έχει να κάνει με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο ίδιος σχολίασε: «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο στο οποίο ήμαστε δέκα χρόνια πριν».

Σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «Η ΕΚΤ έχει σχεδόν έτοιμο το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία», ενώ συμπλήρωσε πως «υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα για αυξήσεις, αν και οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότερες».

Σημαντική η δυνατότητα αύξησης μισθών όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε πως «σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο η οικονομία αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει στο τέλος του 2026 και τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη μετέπειτα πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε «Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες. Δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α θα συμβάλλουν στο όφελος της ελληνικής οικονομίας».

Μητσοτάκης: Οι εισηγήσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο – Οι προτεραιότητες
Η επόμενη μέρα της Ουκρανίας: Οι «καυτές πατάτες» του δημογραφικού και της οικονομίας
Νέα επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Columbia Group η Χριστίνα Ορφανίδου
