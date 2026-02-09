ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχαράκη: Στόχος είναι να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις
Πολιτική
14:21 - 09 Φεβ 2026

Ζαχαράκη: Στόχος είναι να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στους λόγους που θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων για την είσοδο στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε σε δηλώσεις της τη Δευτέρα (9/2) η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε είναι προτιμότερο να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία το "Εθνικό Απολυτήριο" των μαθητών γιατί έτσι θα βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία.

Ερωτώμενη για το Εθνικό Απολυτήριο που είναι σε διαβούλευση η υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα βήμα καθώς «πρέπει να φτάσουμε στην κατάργηση των Πανελλαδικών μετά από μεταβατική περίοδο».

Όσο για την κατάργηση των πανελλαδικών είπε πως «θα γίνει όταν κριθεί ότι οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες και έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για ένα αξιόπιστο σύστημα».

«Πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα απολυτήριο που μετρά», σημείωσε μιλώντας στο OPEN και πρόσθεσε ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μια πληρότητα εμπειριών που θα δίνεται μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο καθώς δεν στοχεύουν όλοι οι μαθητές να περάσουν σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Αξίζει να δώσουμε στα παιδιά κάτι πιο πλήρες», συμπλήρωσε κλείνοντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dga8tjx5gr7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γουίλιαμ και Κέιτ «βαθιά ανήσυχοι» για τις αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν
Ειδήσεις

Γουίλιαμ και Κέιτ «βαθιά ανήσυχοι» για τις αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στα 1.363 ευρώ, αλλά ο διάμεσος δείχνει μεγάλη ανισότητα
Οικονομία

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στα 1.363 ευρώ, αλλά ο διάμεσος δείχνει μεγάλη ανισότητα

«Λουκέτα» σε περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια τους τελευταίους 30 μήνες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

«Λουκέτα» σε περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια τους τελευταίους 30 μήνες

Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων την Τρίτη (10/2) στο Μαξίμου
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων την Τρίτη (10/2) στο Μαξίμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά
Ειδήσεις

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ασφαλής και υπεύθυνη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Πολιτική

Ασφαλής και υπεύθυνη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι μαθητές θα λάβουν επίδομα €350 και επιβράβευση €1.000
Ειδήσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι μαθητές θα λάβουν επίδομα €350 και επιβράβευση €1.000

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Το πλήρες πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ειδήσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Το πλήρες πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ