Ζαχαράκη: Στόχος είναι να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις

Στους λόγους που θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων για την είσοδο στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε σε δηλώσεις της τη Δευτέρα (9/2) η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε είναι προτιμότερο να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία το "Εθνικό Απολυτήριο" των μαθητών γιατί έτσι θα βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία.

Ερωτώμενη για το Εθνικό Απολυτήριο που είναι σε διαβούλευση η υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα βήμα καθώς «πρέπει να φτάσουμε στην κατάργηση των Πανελλαδικών μετά από μεταβατική περίοδο».

Όσο για την κατάργηση των πανελλαδικών είπε πως «θα γίνει όταν κριθεί ότι οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες και έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για ένα αξιόπιστο σύστημα».

«Πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα απολυτήριο που μετρά», σημείωσε μιλώντας στο OPEN και πρόσθεσε ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μια πληρότητα εμπειριών που θα δίνεται μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο καθώς δεν στοχεύουν όλοι οι μαθητές να περάσουν σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.