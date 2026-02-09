Ινστιτούτο ΕΝΑ: Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στα 1.363 ευρώ, αλλά ο διάμεσος δείχνει μεγάλη ανισότητα
Οικονομία
14:04 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Κύκλος Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ δημοσιεύει τη σειρά Focus ENA | Oικονομία, η οποία περιλαμβάνει flash αναλύσεις μακροοικονομικών δεικτών και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η νέα ανάλυση αφορά στις αμοιβές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάλυση:

«Την Τρίτη 3/2 δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας. Ο πίνακας 1 που ακολουθεί αναπαράγει τον πίνακα ΙΒ3 της έκθεσης που δείχνει την κατανομή των μισθωτών ανά κλιμάκιο μηνιαίων αποδοχών, χωρίς τις στήλες των μεταβολών και με την προσθήκη δύο επιπλέον στηλών που δείχνουν τις αθροιστικές κατανομές (δηλαδή το ποσοστό των μισθωτών που βρίσκονται κάτω από την ανώτατη τιμή κάθε κλιμακίου).

ena_518bc.jpeg

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τον πίνακα 1 είναι η μετατόπιση προς τα πάνω ολόκληρης της μισθολογικής κατανομής λόγω της ονομαστικής αύξησης των μισθών, δηλαδή η μετακίνηση πολλών μισθωτών από τα χαμηλά στα αμέσως ανώτερα κλιμάκια. Χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στον πίνακα, το ποσοστό των μισθωτών με μικτές αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ μειώθηκε από 46,3% (περίπου 1,1 εκατ. άτομα) το 2024 σε 36,5% (περίπου 900 χιλ. άτομα) το 2025.

ena_2_cd80e.jpeg

Το βασικό στοιχείο που παρατηρούμε στο διάγραμμα 1 είναι η θετική ή δεξιά ασυμμετρία της κατανομής, ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της μισθολογικής ανισότητας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά των μισθωτών συγκεντρώνονται στις σχετικά χαμηλότερες αμοιβές ενώ μικρότερα ποσοστά βρίσκονται στις υψηλότερες αμοιβές. Με άλλα λόγια, ο μέσος μισθός (μέσος όρος του μισθού όλων των μισθωτών) είναι υψηλότερος από τον διάμεσο μισθό (ο μισθός κάτω από τον οποίο αμείβονται οι μισοί μισθωτοί).

Ο διάμεσος μισθός δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΡΓΑΝΗ, μπορούμε μόνο να τον προσεγγίσουμε από τις αθροιστικές κατανομές του πίνακα 1. Για το 2024, το ποσοστό των μισθωτών που αμείβονταν με λιγότερα από 1.000 ευρώ (μικτά) ήταν 46,3% ενώ το ποσοστό αυτών που αμείβονταν με λιγότερα από 1.200 ευρώ ήταν 65,7%, κάτι που σημαίνει ότι ο διάμεσος μισθός ήταν κάτι περισσότερο, αλλά κοντά, στα 1.000 ευρώ. Το 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά μειώθηκαν σε 36,5% και 60,8%, κάτι που σημαίνει ότι ο διάμεσος μισθός ήταν αρκετά περισσότερο από 1.000 ευρώ αλλά αρκετά κάτω από 1.200 ευρώ.

Ο μέσος μισθός μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια από τον πίνακα ΙΒ4 της έκθεσης της ΕΡΓΑΝΗΣ όπου παρουσιάζεται το σύνολο των μηνιαίων μισθολογικών αμοιβών. Αν διαιρέσουμε με το σύνολο των μισθωτών παίρνουμε τον μέσο μηνιαίο μισθό για τα έτη 2024 και 2025 που φαίνεται στον πίνακα 2.

ena_3_04544.jpeg

Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι το σύνολο των μισθολογικών αμοιβών αυξήθηκε κατά 4,53% ενώ οι μισθωτοί κατά 2,95% με αποτέλεσμα ο μέσος μισθός να αυξηθεί κατά 1,53%, από 1.342 σε 1.363 ευρώ (μικτά). Σε κάθε περίπτωση, ο διάμεσος μισθός είναι σαφώς χαμηλότερος από τον μέσο μισθό, κάτι που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μισθωτών αμείβεται αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Στον ίδιο πίνακα φαίνεται και ο κατώτατος μισθός για τα δύο έτη, η αύξηση του οποίου (6,02%) είναι αρκετά υψηλότερη από εκείνη του μέσου μισθού με συνέπεια να αυξηθεί η αναλογία τους (από 0,62 το 2024 σε 0,65 το 2025). Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού υπερβαίνει την αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2025 (2,9%) όπως δίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του μέσου μισθού είναι σημαντικά μικρότερη, δηλαδή ο μέσος μισθός έχει μειωθεί σε πραγματικούς όρους.

Αξίζει, τέλος, να σχολιαστεί ένα επιπλέον στοιχείο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας (που συνοδεύει την έκθεση ΕΡΓΑΝΗ) «ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024». Πρόκειται για ετήσια αύξηση 38 ευρώ ή 2,6% που, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάπου στην αναλυτική έκθεση. Αν η αναφορά στο δελτίο τύπου προέρχεται από κάποια άλλη πηγή, καλό θα ήταν να την γνωρίσει και το ευρύτερο κοινό.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 14:07
