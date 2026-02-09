«Λουκέτα» σε περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια τους τελευταίους 30 μήνες
13:54 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια του κλάδου έχουν βάλει λουκέτο μόνο τους τελευταίους 30 μήνες στην Ελλάδα, ενώ ο ρυθμός των νέων λουκέτων είναι πλέον τέτοιος που οδηγεί μαθηματικά στον αφανισμό του κλάδο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Ε.ΕΠ.Α.Ζ.).

Σύμφωνα με την Ένωση «ακόμα και οι πιο κακόπιστοι βλέπουν πλέον ότι η κραυγή αγωνίας της Ε.ΕΠ.Α.Ζ. από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, το 2023, αφορά μια ζοφερή πραγματικότητα, που προκαλεί ασφυξία στην πιο παραδοσιακή και αγαπητή στους συμπολίτες μας μορφή επιχείρησης: τον φούρνο και το ζαχαροπλαστείο.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι θέσεις και προτάσεις της Ε.ΕΠ.Α.Ζ. που λοιδορήθηκαν και απαξιώθηκαν όταν είχαν δημόσια παρουσιαστεί, υιοθετούνται σήμερα από τους τότε επικριτές τους. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αφού ο κοινός στόχος είναι η διάσωση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ποια είναι η πραγματικότητα που δεν έχει αλλάξει:

  • Από την εποχή της πανδημίας και μετά, έχουν σημειωθεί πρωτοφανείς ανατιμήσεις από 100% έως και 400% σε βασικές πρώτες ύλες, εκ των οποίων τις περισσότερες τις έχουν απορροφήσει οι επιχειρήσεις και μικρό μέρος μόνο έχει περάσει στις τιμές των προϊόντων, καθώς οι άνθρωποι του κλάδου συμμερίζονται την έντονη οικονομική πίεση που βιώνουν οι συμπολίτες μας,
  • Κατά το ίδιο διάστημα, το κόστος της ενέργειας έφτασε έως και να τετραπλασιαστεί (2022) και πλέον είναι σταθερά περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (2020),
  • Ταυτόχρονα, την τελευταία πενταετία οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με βροχή νέων υποχρεώσεων – «εμφυτευμάτων», που αφορούν είτε την ψηφιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών είτε περιβαλλοντικά τέλη και κανονισμούς, μεταξύ άλλων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • My DATA
  • Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με e-send
  • Διασύνδεση συστημάτων POS με ταμειακά συστήματα (με πρόσθετο κόστος για αλλαγή συστημάτων)
  • Κόστος για αγορά, διασύνδεση και συντήρηση λογισμικών, με τεχνικά προβλήματα και βαριά πρόστιμα 10.000-20.000€
  • Ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Ψηφιακά δελτία αποστολής
  • Δημιουργία λογαριασμού IRIS
  • Δημιουργία νέας πλατφόρμας για νέες αδειοδοτήσεις, με πρόσθετο κόστος για τα παλαιά καταστήματα ώστε να ανέβουν και αυτά στην πλατφόρμα
  • Υποχρέωση ασφάλισης καταστημάτων και εξοπλισμού επ’ απειλή προστίμου της τάξης των 10.000€
  • Υποχρέωση πιστοποίησης των εργαζομένων στην εστίαση, με κόστος παράβολου 50€ ανά εργαζόμενο

Πέρα από τη συμμόρφωση προς αυτές τις υποχρεώσεις (και το κόστος προσαρμογής), ακόμα και η παρακολούθηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου είναι εξαιρετικά δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δημοσιεύθηκαν 17 αποφάσεις και εγκύκλιοι. Συνολικά, δε, μόνο εντός του 2024 δημοσιεύθηκαν 1.476 αποφάσεις και 50 νόμοι!

Προφανώς, δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με το Global Index Complexity 2025 του TMS Group, η Ελλάδα καταλαμβάνει την αρνητική πρωτιά μεταξύ 79 χωρών, ως η χώρα με το χειρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για να διατηρεί κανείς επιχείρηση

Την ίδια ώρα, μάλιστα, παρά την παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2026 της υποχρέωσης εγγραφής και απογραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων OpenBusiness, οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν εγκαίρως και εγγράφηκαν στο Σύστημα εντός του 2025 όχι μόνο δεν έχουν βοηθηθεί για την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, αλλά έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μπαράζ ελέγχων για μία υποχρέωση η οποία για την υπόλοιπη αγορά –τυπικά τουλάχιστον– δεν υφίσταται ακόμα!

  • Περισσότερες από 25 διαφορετικές υπηρεσίες πραγματοποιούν αλληλεπικαλυπτόμενους ελέγχους, συντηρώντας ένα δυσκίνητο και αντιλειτουργικό γραφειοκρατικό περιβάλλον για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και μία συνεχή πηγή προστίμων υπέρ των δημοσίων εσόδων…
  • Και φυσικά, παραμένει το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού ποιοτικού προσωπικού, το οποίο δημιουργεί υψηλότατη και συχνότατη ανακύκλωση προσωπικού στα καταστήματα, αυξάνοντας επιπλέον το –ήδη επιβαρυμένο από τις συνεχείς αυξήσεις μισθών– εργατικό κόστος.

Οι αντοχές επιχειρηματιών και εργαζομένων που υπηρετούν τον κλάδο, τελειώνουν. Ωστόσο, επειδή διαχρονικά η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. δεν θέλει να είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, έστω και τώρα πρέπει να εισακουστούν οι προτάσεις μας, που στόχο έχουν το αρτοζαχαροπλαστείο να προστατευτεί για να μείνει ζωντανό:

  • Ανακήρυξη της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής ως προστατευόμενου κλάδου, ώστε να αναδειχθεί και προστατευτεί το αρτοζαχαροπλαστείο ως επιχείρηση με πολιτισμική διάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα για την Ελλάδα
  • Διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του κλάδου, θα είναι απλό, λειτουργικό και θα εξαλείφει την πολυνομία και την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που δημιουργούν συνθήκες μη νομιμότητας
  • Γενναία ρύθμιση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι του υπέρογκου κόστους ενέργειας, που απειλεί τη βιωσιμότητά τους και πιέζει ανοδικά τις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης
  • Καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την κατάργηση ατελέσφορων μέτρων όπως το ειδικό τέλος για τα πλαστικά μιας χρήσης

Το αρτοζαχαροπλαστείο πρέπει να προστατευτεί για να μείνει ζωντανό. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά οι αρμόδιοι να μας ακούσουν, προτού η αγορά μας διαλυθεί εντελώς».

